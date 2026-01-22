Кто поедет на переговоры с США и Россией от Украины: ответ Зеленского

Украина отправит на переговоры с США и Россией в Абу-Даби свою переговорную команду в полном составе. В частности, речь о руководителе Офиса президента Кирилле Буданове.

Как передает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами в Давосе.

"Это будет трехсторонняя встреча на уровне переговорщиков, Посмотрим, какой будет результат. Два дня будут работать", - сказал президент.

Переговоры в Абу-Даби

Напомним, первым о встрече в Абу-Даби заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Он рассказал, что после его визита в Москву и встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Абу-Даби будут работать рабочие группы и "говорить о процветании".

После этого президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина, США и Россия впервые проведут трехстороннюю встречу на техническом уровне.

Также глава украинского государства подчеркнул важность того, чтобы Россия была готова пойти на компромиссы. Он отметил, что компромиссы должны быть не только с украинской стороны.

Стоит заметить, что главным проблемным вопросом в мирном процессе являются территории. Россия требует, чтобы полностью вся Донецкая область перешла под ее контроль. США также стараются убедить Украину пойти на такие условия.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, что никому территории дарить нельзя.

Также Зеленский допускал проведение референдума по мирному плану США из 20 пунктов, который, в частности, предусматривает территориальные уступки Украины.