Зеленский заслушал Сырского и Буданова по фронту

Ситуация в Украине 4 мая

Напомним, по данным Генерального штаба, в Украине в течение последних суток было зафиксировано 119 боевых столкновений.

Около 16:30 сегодня российские террористы обстреляли Харьков. Оккупанты попали по одному из гражданских объектов города.

Детальнее о пострадавших и фото с места событий можно увидеть в материале РБК-Украина.

Кроме Харькова сегодня российские кафиры также нанесли удары по Одесскому и Днепропетровскому районам.

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