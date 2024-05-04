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Оккупанты обстреляли Одесский район: есть пострадавшие

Одесская область, Суббота 04 мая 2024 17:21
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Оккупанты обстреляли Одесский район: есть пострадавшие Фото: оккупанты обстреляли Одесский район (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты сегодня, 4 мая, обстреляли гражданскую инфраструктуру в Одесском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

"В настоящее время известно о трех раненых: мужчине и двух женщинах. Мужчине медицинская помощь оказана на месте, женщины госпитализированы. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь", - сообщил Кипер.

Он подчеркнул, что в результате ракетного удара повреждена гражданская инфраструктура.

"На месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян", - сказал глава ОВА.

Обстрелы Украины 4 мая

Напомним, что сегодня днем российские террористы ударили по Харькову. В городе вспыхнул пожар, четыре человека получили ранения.

Под российскими атаками оказалась Днепропетровская область. Там оккупанты атаковали энергетическую подстанцию.

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