Оккупанты обстреляли Одесский район: есть пострадавшие

Российские оккупанты сегодня, 4 мая, обстреляли гражданскую инфраструктуру в Одесском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера .

"В настоящее время известно о трех раненых: мужчине и двух женщинах. Мужчине медицинская помощь оказана на месте, женщины госпитализированы. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь", - сообщил Кипер.

Он подчеркнул, что в результате ракетного удара повреждена гражданская инфраструктура.

"На месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян", - сказал глава ОВА.