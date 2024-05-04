Оккупанты обстреляли Одесский район: есть пострадавшие
Российские оккупанты сегодня, 4 мая, обстреляли гражданскую инфраструктуру в Одесском районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера.
"В настоящее время известно о трех раненых: мужчине и двух женщинах. Мужчине медицинская помощь оказана на месте, женщины госпитализированы. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь", - сообщил Кипер.
Он подчеркнул, что в результате ракетного удара повреждена гражданская инфраструктура.
"На месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян", - сказал глава ОВА.
Обстрелы Украины 4 мая
Напомним, что сегодня днем российские террористы ударили по Харькову. В городе вспыхнул пожар, четыре человека получили ранения.
Под российскими атаками оказалась Днепропетровская область. Там оккупанты атаковали энергетическую подстанцию.
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