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Ситуация на фронте сегодня 4 мая

Суббота 04 мая 2024 07:27
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Ситуация на фронте сегодня 4 мая Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

В Украине за последние сутки было зафиксировано 119 боевых столкновений. В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и 3 пунктам управления противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Атаки россиян

В целом, враг нанес 5 ракетных и 105 авиационных ударов, совершил 91 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 9 атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Кисловка Харьковской области и Андреевка, Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении отражены 7 атак, совершенные противником в районах Макеевки, Невского и Серебрянского лесничества в Луганской области и Тернов и Торского Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 27 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Новый, Клищиевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 34 атаки в районах населенных пунктов Архангельское, Новоалександровка, Сокол, Новопокровское, Уманское, Нетайлово и западнее Семеновки.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Прасковьевка и Водяное Донецкой области, где враг 16 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении противник 5 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, совершил 11 безуспешных атак.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и 3 пунктам управления противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления и 2 артиллерийским средствам противника.

Напомним, Институт изучения войны сообщил, что в ходе боев 3 мая российские войска продвинулись к юго-востоку от Купянска, а также незначительно продвинулись к северо-западу от Авдеевки и к юго-западу от Донецка.

Войска РФ ночью 4 мая атаковали Украину управляемыми ракетами С-300 и 13 "Шахедами".

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