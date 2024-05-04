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Россияне ударили по гражданской инфраструктуре Харькова: есть пострадавшие

Харьков, Суббота 04 мая 2024 17:06
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Россияне ударили по гражданской инфраструктуре Харькова: есть пострадавшие Фото: оккупанты ударили по инфраструктуре Харькова (Павел Петров)
Автор: Карина Левицкая

Российские террористы сегодня, 4 мая, снова обстреляли Харьков. Вражеский удар пришелся по гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления главы Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова и мэра Харькова Игоря Терехова .

"Оккупанты снова ударили по гражданской инфраструктуре Харькова. Предварительно есть пострадавшие. Детали устанавливаются", - сообщил Синегубов.

По данным Терехова, в результате "прилета" возник сильный пожар на производственном предприятии Индустриального района.

"Масштабный пожар на предприятии. Уже есть информация о пострадавших", - сказал мэр.

Синегубов пояснил, что, по предварительным данным, пострадали четыре человека - трое гражданских мужчин и одна женщина.

Обновлено в 17:46.

Синегубов сообщил, что сейчас известно уже о пяти пострадавших.

"Медики госпитализировали еще одну женщину. Спасатели продолжают ликвидировать масштабный пожар на гражданском производстве", - сказал глава ОВА.

Обстрелы со стороны РФ 4 мая

Напомним, по данным Генерального штаба, в Украине в течение последних суток было зафиксировано 119 боевых столкновений.

Кроме того, во время обстрела Днепропетровской области российские кафиры атаковали энергетическую подстанцию . Это привело к обесточиванию ряда объектов.

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