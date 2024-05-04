Зеленський заслухав Сирського та Буданова щодо фронту

Ситуація в Україні 4 травня

Нагадаємо, за даними Генерального штабу, в Україні протягом останньої доби було зафіксовано 119 бойових зіткнень.

Близько 16:30 сьогодні російські терористи обстріляли Харків. Окупанти поцілили по одному з цивільних об'єктів міста.

Детальніше про постраждалих та фото з місця подій можна побачити в матеріалі РБК-Україна.

Крім Харкова сьогодні російські окупанти також завдали ударів по Одеському та Дніпропетровському районах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.