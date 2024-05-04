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Обстрел Харькова: прокуратура показала фото повреждений

Харьков, Суббота 04 мая 2024 20:34
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Обстрел Харькова: прокуратура показала фото повреждений Фото: россияне обстреляли Харьков (umdpl.info)
Автор: Карина Левицкая

Российские террористы сегодня, 4 мая, дважды обстреляли Харьков. В результате вражеской агрессии пострадали 6 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру .

По данным прокуратуры, первая атака была совершена врагом по авиации ориентировочно в 14:15. Тогда было повреждено здание гражданского предприятия в Немышлянском районе.

По предварительным данным, оккупанты ударили УМПБ Д30-СН (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см).

Уже около 16:20 последовал повторный удар по городу. Попадание зафиксировано по территории гражданского производства в Индустриальном районе.

Возник масштабный пожар. В настоящее время идет ликвидация последствий. Точный вид вооружения, из которого был произведен обстрел, будет установлен после тушения пожара.

Обстрелы Украины 4 мая

Напомним, РБК-Украина сообщало, что российские оккупантиы обстреляли Харьков. Удар был нанесен по одному из гражданских объектов города. По последним данным было известно, что пострадали 6 гражданских людей.

В то же время, от российской агрессии пострадали также Одесский и Днепропетровский районы.

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