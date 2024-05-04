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Обстрел Днепропетровской области: РФ атаковала подстанцию

Днепр, Суббота 04 мая 2024 11:07
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Обстрел Днепропетровской области: РФ атаковала подстанцию Фото: во время обстрела 4 мая россияне атаковали энергообъект в Днепропетровской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во время обстрела Днепропетровской области в субботу, 4 мая, российские войска атаковали подстанцию. Из-за этого без света оставался ряд объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.

"Ночью враг атаковал энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

В результате, по данным энергетиков, обесточилась подстанция, а вместе с ней две шахты (людей на поверхность не выводили), водоканал, промышленные и бытовые потребители.

"Потребители и подстанция были заживлены", - констатировали в Минэнерго.

Обстрел Днепропетровской области

4 мая российские войска снова атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами С-300. В частности, основной удар пришелся на Харьков и область, а также на Днепропетровский регион.

Не обошлось без последствий. В самом Павлограде был поврежден объект инфраструктуры, несколько домов, начался пожар. Также пострадали и двое людей.

Отметим, что силы ПВО сбили все вражескиех дроны-камикадзе. В частности, в Павлоградском районе были сбиты 5 из 13 беспилотников.

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