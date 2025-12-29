RU

Зеленский предложил Трампу предоставить Украине гарантии безопасности на 30-50 лет

Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе Белого дома Дональду Трампу предоставить Украине гарантии безопасности на 30-50 лет.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский рассказал, отвечая на вопросы СМИ.

"Мы проговорили командами. Вчера утвердили с президентом США, что у нас будут сильные гарантии безопасности от США. Действительно - это не навсегда, в документах это на 15 лет с возможностью продления этих гарантий безопасности", - отметил украинский лидер.

По словам Зеленского, он поднял вопрос о более долгом сроке гарантий.

"Я сказал ему, что у нас уже война идет и она уже почти 15 лет. Поэтому очень хотелось бы, чтобы гарантии были длиннее. И я ему сказал, что мы бы очень хотели рассмотреть возможность 30-40-50 лет. И это тогда будет историческое решение президента Трампа. Президент сказал, что будет думать, - добавил глава государства.

 

Встреча Трампа и Зеленского и гарантии безопасности для Украины

Напомним, вчера президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели встречу во Флориде, где обсудили мирный план.

После этого оба лидера вышли к прессе и сделали ряд заявлений. В частности, Зеленский сказал, что мирный план согласован на 90%, а гарантии безопасности от США на все сто.

По данным СМИ, Трамп готов утвердить гарантии безопасности для Украины через Конгресс США.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон заявил о прогрессе в вопросе гарантий безопасности для Украины. По его словам, в январе будет определен вклад каждой страны "коалиции решительных".

