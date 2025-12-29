Зеленський запропонував Трампу надати Україні гарантії безпеки на 30-50 років

Президент України Володимир Зеленський запропонував очільнику Білого дому Дональду Трампу надати Україні гарантії безпеки на 30-50 років.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський розповів, відповідаючи на питання ЗМІ.
"Ми проговорили командами. Вчора затвердили з президентом США, що у нас будуть сильні гарантії безпеки від США. Дійсно - це не назавжди, в документах це на 15 років з можливістю продовження цих гарантій безпек", - зазначив український лідер.
За словами Зеленського, він порушив питання про довший термін гарантій.
"Я сказав йому, що у нас вже війна йде і вона вже майже 15 років. Тому дуже хотілося б, щоб гарантії були довшими. І я йому сказав, що ми б дуже хотіли розглянути можливість 30-40-50 років. І це тоді буде історичне рішення президента Трампа. Президент сказав, що буде думати, - додав глава держави.
Нагадаємо, вчора президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели зустріч у Флориді, де обговорили мирний план.
Після цього обидва лідери вийшли до преси і зробили низку заяв. Зокрема, Зеленський сказав, що мирний план узгоджений на 90%, а гарантії безпеки від США на всі сто.
За даними ЗМІ, Трамп готовий затвердити гарантії безпеки для України через Конгрес США.
Тим часом президент Франції Еммануель Макрон заявив про прогрес у питанні гарантій безпеки для України. За його словами, у січні буде визначено внесок кожної країни "коаліції рішучих".