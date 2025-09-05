RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский предложил Словакии стать частью системы гарантий безопасности для Украины

Фото: премьер Словакии Роберт Фицо и президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

В Киеве хотели бы, чтобы Словакия присоединилась к предоставлению гарантий безопасности Украине после завершения войны с РФ или перемирия.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

"Мы работаем с нашими партнерами и считаем, что было бы правильно, если бы Словакия также была частью этой новой системы безопасности", - отметил Зеленский. 

Глава украинского государства сделал такое заявление, комментируя гарантии безопасности, которые согласились предоставить Украине страны "коалиции решительных". 

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, вчера, 4 сентября, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны "коалиции решительных" завершили подготовку гарантий безопасности для Украины.

Чуть позже французский лидер уточнил, что 26 государств уже готовы отправить своих солдат в Украину или поддерживать такую миссию.

При этом президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возможную отправку иностранного контингента в Украину, отметил, что речь точно идет о тысячах солдат.

По его словам, уже есть понимание, какие страны и чем готовы помочь.

Читайте РБК-Украина в Google News
Роберт ФицоПомощь УкраинеВойна в УкраинеГарантии безопасности