Зеленський запропонував Словаччині стати частиною системи гарантій безпеки для України

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, вчора, 4 вересня, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країни "коаліції рішучих" завершили підготовку гарантій безпеки для України.

Трохи пізніше французький лідер уточнив, що 26 держав уже готові відправити своїх солдатів в Україну або підтримувати таку місію.

Водночас президент України Володимир Зеленський, коментуючи можливе відправлення іноземного контингенту в Україну, зазначив, що точно йдеться про тисячі солдатів.

За його словами, вже є розуміння, які країни і чим готові допомогти.