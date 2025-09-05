Зеленский предложил Словакии стать частью системы гарантий безопасности для Украины

В Киеве хотели бы, чтобы Словакия присоединилась к предоставлению гарантий безопасности Украине после завершения войны с РФ или перемирия.

Как передает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Глава украинского государства сделал такое заявление, комментируя гарантии безопасности, которые согласились предоставить Украине страны "коалиции решительных".

"Мы работаем с нашими партнерами и считаем, что было бы правильно, если бы Словакия также была частью этой новой системы безопасности", - отметил Зеленский.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, вчера, 4 сентября, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны "коалиции решительных" завершили подготовку гарантий безопасности для Украины.

Чуть позже французский лидер уточнил, что 26 государств уже готовы отправить своих солдат в Украину или поддерживать такую миссию.

При этом президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возможную отправку иностранного контингента в Украину, отметил, что речь точно идет о тысячах солдат.

По его словам, уже есть понимание, какие страны и чем готовы помочь.