Зеленский предложил Федорову новую должность

После серии кадровых решений во власти новый пост может получить и бывший министр обороны Михаил Федоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время вечернего видеообращения.
По словам Зеленского, он провел встречу с Федоровым, в ходе которой обсудили дальнейшую работу.
"Была встреча с Михаилом Федоровым. Я предложил Михаилу достойную позицию во власти, которая позволила бы объединить технологическую составляющую нашего государства", – сказал президент.
В то же время Зеленский не уточнил, о какой должности идет речь, а также не сообщил, согласился ли Федоров на это предложение.
Советник президента Дмитрий Литвин, отвечая на вопросы журналистов, согласился ли Федоров на новую должность, предположил, что между Зеленским там экс-министром будет еще разговор.
Напомним, президент Владимир Зеленский объявил об освобождении от должности главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
В то же время глава государства сообщил о решении назначить Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ, а также анонсировал обновление конфигурации Генерального штаба.
Ранее Фёдоров рассказывал, что президент предлагал ему стать своим советником, однако он отказался.
Как сообщили источники РБК-Украина в окружении Михаила Федорова, после отставки он готов вернуться только на должность министра обороны.