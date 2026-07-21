Зеленский предложил Федорову новую должность

По словам Зеленского, он провел встречу с Федоровым, в ходе которой обсудили дальнейшую работу.

"Была встреча с Михаилом Федоровым. Я предложил Михаилу достойную позицию во власти, которая позволила бы объединить технологическую составляющую нашего государства", – сказал президент.

В то же время Зеленский не уточнил, о какой должности идет речь, а также не сообщил, согласился ли Федоров на это предложение.

Советник президента Дмитрий Литвин, отвечая на вопросы журналистов, согласился ли Федоров на новую должность, предположил, что между Зеленским там экс-министром будет еще разговор.

Кадровые изменения

Напомним, президент Владимир Зеленский объявил об освобождении от должности главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

В то же время глава государства сообщил о решении назначить Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ, а также анонсировал обновление конфигурации Генерального штаба.