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Зеленский предложил Федорову новую должность

22:55 21.07.2026 Вт
2 мин
Президент объяснил, какую роль может сыграть бывший министр обороны
aimg Мария Науменко
Фото: бывший министр обороны Михаил Федоров (facebook.com/mykhailofedorov)

После серии кадровых решений во власти новый пост может получить и бывший министр обороны Михаил Федоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время вечернего видеообращения.

По словам Зеленского, он провел встречу с Федоровым, в ходе которой обсудили дальнейшую работу.

"Была встреча с Михаилом Федоровым. Я предложил Михаилу достойную позицию во власти, которая позволила бы объединить технологическую составляющую нашего государства", – сказал президент.

В то же время Зеленский не уточнил, о какой должности идет речь, а также не сообщил, согласился ли Федоров на это предложение.

Советник президента Дмитрий Литвин, отвечая на вопросы журналистов, согласился ли Федоров на новую должность, предположил, что между Зеленским там экс-министром будет еще разговор.

Кадровые изменения

Напомним, президент Владимир Зеленский объявил об освобождении от должности главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

В то же время глава государства сообщил о решении назначить Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ, а также анонсировал обновление конфигурации Генерального штаба.

Ранее Фёдоров рассказывал, что президент предлагал ему стать своим советником, однако он отказался.

Как сообщили источники РБК-Украина в окружении Михаила Федорова, после отставки он готов вернуться только на должность министра обороны.

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