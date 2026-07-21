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Зеленский уволил Сырского с должности главкома ВСУ

22:39 21.07.2026 Вт
3 мин
Увольнение произошло на фоне протестов из-за перестановок в Минобороны
aimg Дмитрий Левицкий
Зеленский уволил Сырского с должности главкома ВСУ Фото: Александр Сырский, главком ВСУ (t.me/ministry_of_defense_ru)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уволен с должности. Соответствующее решение принял президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию президента в Telegram.

Вместо Сырского главнокомандующим ВСУ станет Михаил Драпатый, командующий объединенными силами ВСУ.

"Сегодня с Александром Сырским и с Андреем Гнатовым мы говорили о дальнейших форматах службы и правильной передаче дел", - отметил глава государства.

Президент также рассказал, что вместе с Драпатым, Евгением Хмарой и Павлом Палисой определили, как должна быть обновлена ​​конфигурация Генштаба ВСУ.

"Факт - что Александр Сырский обеспечил результаты Украины в защите Киева, в Харьковской наступательной операции, в Курской операции. Значительный путь пройден, защита Украины продолжается, и нужно достойное отношение к каждому воину. Я благодарен Александру Сырскому и каждому нашему воину за сильные фронтовые позиции Украины", - говорится в заявлении Зеленского.

Протесты с требованием уволить Сырского

Напомним, на прошлой неделе в правительстве произошли кадровые перестановки, в ходе которых Михаил Федоров потерял должность министра обороны. После увольнения он дал пресс-конференцию, на которой рассказал о конфликте с Сырским и Генштабом ВСУ.

На этом фоне в Киеве и других городах Украины начались акции протеста с требованием вернуть Федорова на должность министра обороны, а Сырского - уволить с должности главкома ВСУ.

Кто такой Александр Сырский

Родился в 1965 году. Имеет звание Героя Украины и отмечен рядом государственных и ведомственных наград.

Военное образование

Генерал получил три высших военных образования:

  • 1986 год - московское высшее общевойсковое командное училище;
  • 1998 год - Академия Вооруженных сил Украины;
  • 2006 год - Национальная академия обороны Украины.

Профессиональный путь

Сырский прошел все карьерные ступени от командира мотострелкового взвода до командира отдельной механизированной бригады. Во время дальнейшей службы он занимал следующие руководящие должности:

  • заместитель начальника штаба корпуса быстрого реагирования;
  • начальник штаба - первый заместитель командующего Объединенного оперативного командования;
  • первый заместитель начальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генштаба ВСУ;
  • первый заместитель начальника Главного командного центра ВСУ;
  • начальник Объединенного оперативного штаба ВСУ;
  • командующий Объединенными силами ВСУ;
  • командующий Сухопутными войсками ВСУ.

8 февраля 2024 года Сырский был назначен на должность главнокомандующего ВСУ.

Участие в защите Украины

Сырский командовал операцией по обороне Киева в начале полномасштабного вторжения, а затем под его командованием состоялась операция по освобождению Харьковской области.

В феврале 2015 года во время АТО Сырский участвовал в боях за Дебальцево, Углегорск, Логвиново.

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