Зеленский уволил Сырского с должности главкома ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уволен с должности. Соответствующее решение принял президент Владимир Зеленский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию президента в Telegram.
Вместо Сырского главнокомандующим ВСУ станет Михаил Драпатый, командующий объединенными силами ВСУ.
"Сегодня с Александром Сырским и с Андреем Гнатовым мы говорили о дальнейших форматах службы и правильной передаче дел", - отметил глава государства.
Президент также рассказал, что вместе с Драпатым, Евгением Хмарой и Павлом Палисой определили, как должна быть обновлена конфигурация Генштаба ВСУ.
"Факт - что Александр Сырский обеспечил результаты Украины в защите Киева, в Харьковской наступательной операции, в Курской операции. Значительный путь пройден, защита Украины продолжается, и нужно достойное отношение к каждому воину. Я благодарен Александру Сырскому и каждому нашему воину за сильные фронтовые позиции Украины", - говорится в заявлении Зеленского.
Протесты с требованием уволить Сырского
Напомним, на прошлой неделе в правительстве произошли кадровые перестановки, в ходе которых Михаил Федоров потерял должность министра обороны. После увольнения он дал пресс-конференцию, на которой рассказал о конфликте с Сырским и Генштабом ВСУ.
На этом фоне в Киеве и других городах Украины начались акции протеста с требованием вернуть Федорова на должность министра обороны, а Сырского - уволить с должности главкома ВСУ.
Кто такой Александр Сырский
Родился в 1965 году. Имеет звание Героя Украины и отмечен рядом государственных и ведомственных наград.
Военное образование
Генерал получил три высших военных образования:
- 1986 год - московское высшее общевойсковое командное училище;
- 1998 год - Академия Вооруженных сил Украины;
- 2006 год - Национальная академия обороны Украины.
Профессиональный путь
Сырский прошел все карьерные ступени от командира мотострелкового взвода до командира отдельной механизированной бригады. Во время дальнейшей службы он занимал следующие руководящие должности:
- заместитель начальника штаба корпуса быстрого реагирования;
- начальник штаба - первый заместитель командующего Объединенного оперативного командования;
- первый заместитель начальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генштаба ВСУ;
- первый заместитель начальника Главного командного центра ВСУ;
- начальник Объединенного оперативного штаба ВСУ;
- командующий Объединенными силами ВСУ;
- командующий Сухопутными войсками ВСУ.
8 февраля 2024 года Сырский был назначен на должность главнокомандующего ВСУ.
Участие в защите Украины
Сырский командовал операцией по обороне Киева в начале полномасштабного вторжения, а затем под его командованием состоялась операция по освобождению Харьковской области.
В феврале 2015 года во время АТО Сырский участвовал в боях за Дебальцево, Углегорск, Логвиново.