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Зеленський запропонував Федорову нову посаду

22:55 21.07.2026 Вт
1 хв
Президент пояснив, яку роль може отримати колишній міністр оборони
aimg Марія Науменко
Фото: колишній міністр оборони Михайло Федоров (facebook.com/mykhailofedorov)

Після серії кадрових рішень у владі нову посаду може отримати й колишній міністр оборони Михайло Федоров.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час вечірнього відеозвернення.

За словами Зеленського, він провів зустріч із Федоровим, під час якої обговорили подальшу роботу.

"Була зустріч з Михайлом Федоровим. Я запропонував Михайлу достойну позицію у владі, яка дозволила б об'єднати технологічну складову нашої держави", - сказав президент.

Водночас Зеленський не уточнив, про яку саме посаду йдеться, а також не повідомив, чи погодився Федоров на цю пропозицію.

Радник президента Дмитро Литвин, відповідаючи на питання журналістів, чи погодився Федоров на нову посаду, припустив, що між Зеленським там екс-міністром ще буде розмова.

Кадрові зміни

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оголосив про звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Водночас глава держави повідомив про рішення призначити Михайла Драпатого новим головнокомандувачем ЗСУ, а також анонсував оновлення конфігурації Генерального штабу.

Раніше Федоров розповідав, що президент пропонував йому стати своїм радником, однак він відмовився.

Натомість, як повідомили джерела РБК-Україна в оточенні Михайла Федорова, після відставки він готовий повернутися лише на посаду міністра оборони.

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Володимир ЗеленськийМіністерство оборони УкраїниУкраїнаМихайло Федоров