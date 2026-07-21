Зеленський запропонував Федорову нову посаду

Після серії кадрових рішень у владі нову посаду може отримати й колишній міністр оборони Михайло Федоров.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час вечірнього відеозвернення.
За словами Зеленського, він провів зустріч із Федоровим, під час якої обговорили подальшу роботу.
"Була зустріч з Михайлом Федоровим. Я запропонував Михайлу достойну позицію у владі, яка дозволила б об'єднати технологічну складову нашої держави", - сказав президент.
Водночас Зеленський не уточнив, про яку саме посаду йдеться, а також не повідомив, чи погодився Федоров на цю пропозицію.
Радник президента Дмитро Литвин, відповідаючи на питання журналістів, чи погодився Федоров на нову посаду, припустив, що між Зеленським там екс-міністром ще буде розмова.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оголосив про звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Водночас глава держави повідомив про рішення призначити Михайла Драпатого новим головнокомандувачем ЗСУ, а також анонсував оновлення конфігурації Генерального штабу.
Раніше Федоров розповідав, що президент пропонував йому стати своїм радником, однак він відмовився.
Натомість, як повідомили джерела РБК-Україна в оточенні Михайла Федорова, після відставки він готовий повернутися лише на посаду міністра оборони.