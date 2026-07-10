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"Нацелены на нас": спецслужбы Молдовы раскрыли новый план России

13:18 10.07.2026 Пт
2 мин
Что на этот раз задумал Путин?
aimg Юлия Капитонова
"Нацелены на нас": спецслужбы Молдовы раскрыли новый план России Фото: Александр Мустяце, директор Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы (parlament.md)
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Россия намерена вмешаться в следующие выборы в Молдове. Более того, Кремль уже начал кампанию по дестабилизации страны.

С таким предупреждением выступил директор Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александр Мустяце, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deschide.

По словам главы СИБ, в 2026 году его команда фиксирует существенный рост количества дезинформационных и пропагандистских мероприятий.

Россия реализует их с помощью методов, которые до сих пор никогда не использовала. К примеру, она выбрала TikTok в качестве ключевой платформы для распространения своих фейков. Раньше это был Telegram.

Несмотря на это, сейчас Молдова гораздо лучше подготовлена к сопротивлению. Она уже знает, как эффективно бороться с попытками внешнего вмешательства, прежде всего российского.

"В то же время мы не должны расслабляться, потому что они (россияне - ред.) не расслабляются. У них есть очень большие команды специалистов, которым платят очень хорошо, и которые ежедневно нацелены на нас", - сказал Мустяце.

Он также подчеркнул, что главная цель Путина в Молдове - подрыв доверия к демократическим институтам.

Кремль активно работает против:

  • вооруженных сил РМ,
  • сектора безопасности,
  • сектора общественного порядка,
  • сектора правосудия.

"Цель заключается в том, чтобы подорвать доверие, чтобы во время следующего избирательного цикла граждане задумались над тем, эффективно ли работают эти институции", - предупредил директор СИБ.

Ранее РБК-Украина писало, что Санду планирует обсудить вопросы Приднестровья во время переговоров по Украине.

Более того, мы рассказывали о громких скандалах в Молдове, которые закончились отставкой премьера.

Также мы сообщали, что Россия может готовить провокации против Польши. Об этом предупредил глава МИД страны Радослав Сикорский.

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