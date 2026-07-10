"Нацелены на нас": спецслужбы Молдовы раскрыли новый план России
Россия намерена вмешаться в следующие выборы в Молдове. Более того, Кремль уже начал кампанию по дестабилизации страны.
С таким предупреждением выступил директор Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александр Мустяце, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deschide.
По словам главы СИБ, в 2026 году его команда фиксирует существенный рост количества дезинформационных и пропагандистских мероприятий.
Россия реализует их с помощью методов, которые до сих пор никогда не использовала. К примеру, она выбрала TikTok в качестве ключевой платформы для распространения своих фейков. Раньше это был Telegram.
Несмотря на это, сейчас Молдова гораздо лучше подготовлена к сопротивлению. Она уже знает, как эффективно бороться с попытками внешнего вмешательства, прежде всего российского.
"В то же время мы не должны расслабляться, потому что они (россияне - ред.) не расслабляются. У них есть очень большие команды специалистов, которым платят очень хорошо, и которые ежедневно нацелены на нас", - сказал Мустяце.
Он также подчеркнул, что главная цель Путина в Молдове - подрыв доверия к демократическим институтам.
Кремль активно работает против:
- вооруженных сил РМ,
- сектора безопасности,
- сектора общественного порядка,
- сектора правосудия.
"Цель заключается в том, чтобы подорвать доверие, чтобы во время следующего избирательного цикла граждане задумались над тем, эффективно ли работают эти институции", - предупредил директор СИБ.
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