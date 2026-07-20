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Федоров готов вернуться только на должность министра обороны, - источники

16:37 20.07.2026 Пн
2 мин
По данным СМИ, глава государства предлагал эксминистру должность в СНБО
aimg Валерий Ульяненко
Федоров готов вернуться только на должность министра обороны, - источники Фото: Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Эксминистр обороны Михаил Федоров готов вернуться только на должность главы Минобороны.

Об этом РБК-Украина рассказали информированные источники в окружении бывшего министра.

Кроме того, собеседники издания опровергли слухи о том, что Федорову могут предложить стать miltech czar - координатором развития военных технологий.

Информацию по поводу этой должности ранее сообщали в СМИ. Под термином miltech czar подразумевают высокопоставленного чиновника, который наделяется широкими полномочиями для координации работы различных государственных органов.

В этом случае, вероятно, речь идет о должностном лице, ответственном за развитие военных технологий, производстве вооружения и беспилотников, а также за налаживание взаимодействия между государственными структурами, военными и предприятиями оборонной отрасли.

Должность при СНБО

Журналист Financial Times Кристофер Миллер отметил, что украинский президент Владимир Зеленский предлагал Федорову должность при СНБО. Эксминистр имел бы доступ к главе государства и мандату по надзору за оборонными инновациями и военной реформой.

"Согласно предложенной договоренности, Федоров должен контролировать программы оборонных технологий и усилия по масштабированию производства дальнобойного оружия, говорят источники, что позволило бы ему продолжать продвижение реформ вне Министерства обороны и военного командования", - рассказал журналист.

Кроме того, на этой должности Федоров работал бы над привлечением иностранных инвестиций в украинскую оборонную промышленность.

Отставка Федорова

Напомним, 16 июля Верховная Рада поддержала новый состав Кабинета министров во главе с премьер-министром Сергеем Корецким. В рамках кадровых изменений Михаил Федоров был уволен с должности министра обороны.

После отставки Федоров провел брифинг, в ходе которого признал одной из своих самых больших ошибок в должности решение, связанное с реформированием армии. В то же время он подчеркнул, что ни разу не подвел президента, а также рассказал, что отказался от предложения Зеленского стать его советником.

После этих событий в Киеве и ряде других городов начались акции протеста. Их участники потребовали вернуть Федорова на должность министра обороны и отстранить от должности главкома Александра Сырского.

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