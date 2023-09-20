Зеленский призвал Трампа презентовать его "формулу мира"
Президент Украины Владимир Зеленский призвал бывшего главу США Дональда Трампа публично презентовать свою "формулу мира" по поводу войны РФ против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Он отметил, что существуют "красные линии" в подобном мирном плане. Потому Зеленский предупредил Трампа, что план, в котором предполагается отказ от территорий, рассматриваться не будет.
"Поэтому (если) идея состоит в том, чтобы забрать часть нашей территории и отдать Путину, это не формула мира", - сказал президент Украины.
Позиция Трампа о войне в Украине
В феврале этого года Трамп заявил, что в случае избрания президентом он "окончит войну в Украине за сутки". Недавно российский диктатор Владимир Путин похвалил его этой идеей, а Трамп признал, что ему это понравилось.
"Мне нравится, что он это сказал. Я бы его усадил в комнату. Я бы пригласил Зеленского в комнату. Потом я бы собрал их вместе. И я бы договорился", - сказал тогда Трамп.
Напомним, что бывший президент США неоднократно выражал свою поддержку Путину и выступал против оказания помощи Украине. Например, в мае 2023 года он не захотел признавать Путина военным преступником, а вдобавок назвал его "умным".
До этого он заявлял, что позволил бы России забрать часть украинских территорий во избежание войны. Похожее заявление он делал и в июне этого года.
При этом президент Украины Владимир Зеленский говорил, что сомневается в поддержке Трампом Путина в случае победы на выборах 2024 года.
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