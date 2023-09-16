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Трамп заявил, что ему приятна похвала Путина его "плана" окончания войны в Украине

Суббота 16 сентября 2023 00:46
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Трамп заявил, что ему приятна похвала Путина его "плана" окончания войны в Украине Фото: бывший президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Российский диктатор Владимир Пуитн положительно оценил "планы" экс-президента США Дональда Трампа насчет окончания войны в Украине. Трамп сказал, что ему это "понравилось".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

Так, во время Восточного экономического форума в РФ Путин заявил, что "слышал заявления Трампа о решении всех острых вопросов в течение нескольких дней, в том числе и кризиса в Украине".

"Мы не можем не радоваться этому", - заявил диктатор.

Трамп заявил, что доволен комментарием Путина, потому что это якобы значит, что он все делает правильно.

"Мне нравится, что он это сказал. Я бы его посадил в комнату. Я бы пригласил Зеленского в комнату. Потом я бы собрал их вместе. И я бы договорился", - сказал Трамп.

При этом он не смог четко ответить на вопрос журналиста, каким образом он планирует решить вопрос российской агрессии. В то же время бывший президент заявил, что "украл бы справедливое соглашение для всех".

Позиция Трампа о войне в Украине

Бывший президент США неоднократно выражал свою поддержку Путину и выступал против оказания помощи Украине. Например, в мае этого года он не захотел признавать Путина военным преступником, а вдобавок назвал его "умным".

До этого он заявлял, что позволил бы России забрать часть украинских территорий во избежание войны. Похожее заявление он делал и в июне этого года.

При этом президент Украины Владимир Зеленский говорил, что сомневается в поддержке Трампом Путина в случае победы на выборах 2024 года.

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