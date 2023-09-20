Зеленський закликав Трампа презентувати його "формулу миру"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Він наголосив, що існують "червоні лінії" у подібному мирному плані. Тому Зеленський попередив Трампа, що план, у якому передбачається відмова від територій, розглядатися не буде.

"Тож (якщо) ідея полягає в тому, аби забрати частину нашої території й віддати Путіну, то це не формула миру", - сказав президент України.

Позиція Трампа щодо війни в Україні

В лютому цього року Трамп заявив, що у разі обрання президентом він "закінчить війну в Україні за одну добу". Нещодавно російський диктатор Володимир Путін похвалив його за цю ідею, а Трамп визнав, що йому це сподобалось.

"Мені подобається, що він це сказав. Я б його посадив у кімнату. Я б запросив Зеленського в кімнату. Потім я зібрав би їх разом. І я б домовився", - сказав тоді Трамп.

Зазначимо, що колишній президент США неодноразово висловлював свою підтримку Путіну та виступав проти надання допомоги України. Наприклад, в травні 2023 року він не захотів визнавати Путіна воєнним злочинцем, а на додачу назвав його "розумним".

До цього він заявляв, що дозволив би Росії забрати частину українських територій, щоб уникнути війни. Схожу заяву він робив і в червні цього року.

При цьому, президент України Володимир Зеленський казав, що сумнівається у підтримці Трампом Путіна у разі перемоги на виборах 2024 року.

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