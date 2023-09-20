Зеленський закликав Трампа презентувати його "формулу миру"
Президент України Володимир Зеленський закликав колишнього главу США Дональда Трампа публічно презентувати свою "формулу миру" щодо війни РФ проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Він наголосив, що існують "червоні лінії" у подібному мирному плані. Тому Зеленський попередив Трампа, що план, у якому передбачається відмова від територій, розглядатися не буде.
"Тож (якщо) ідея полягає в тому, аби забрати частину нашої території й віддати Путіну, то це не формула миру", - сказав президент України.
Позиція Трампа щодо війни в Україні
В лютому цього року Трамп заявив, що у разі обрання президентом він "закінчить війну в Україні за одну добу". Нещодавно російський диктатор Володимир Путін похвалив його за цю ідею, а Трамп визнав, що йому це сподобалось.
"Мені подобається, що він це сказав. Я б його посадив у кімнату. Я б запросив Зеленського в кімнату. Потім я зібрав би їх разом. І я б домовився", - сказав тоді Трамп.
Зазначимо, що колишній президент США неодноразово висловлював свою підтримку Путіну та виступав проти надання допомоги України. Наприклад, в травні 2023 року він не захотів визнавати Путіна воєнним злочинцем, а на додачу назвав його "розумним".
До цього він заявляв, що дозволив би Росії забрати частину українських територій, щоб уникнути війни. Схожу заяву він робив і в червні цього року.
При цьому, президент України Володимир Зеленський казав, що сумнівається у підтримці Трампом Путіна у разі перемоги на виборах 2024 року.
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