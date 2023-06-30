Трамп считает Путина "несколько ослабленным", но снова предлагает Украине сдать часть территории

Бывший президент США Дональд Трамп считает российского диктатора Владимира Путина "несколько ослабленным" после бунта ЧВК "Вагнера", но все равно предлагает Украине уступить часть территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трампа в интервью Reuters .

Трамп сказал, что хочет, чтобы люди перестали погибать из-за "этой бессмысленной войны".

Бывший президент США заявил, что не исключает того, что Украине, возможно, придется уступить некоторые территории России, чтобы остановить войну.

"Я думаю, что они имели бы право оставить себе большую часть того, что они заработали, и я думаю, что Россия так же согласилась бы на это. Вам нужен правильный посредник или участник переговоров, а у нас сейчас его нет", - сказал он.

Трамп считает, что самое большое, что США должны сделать сейчас, - это "объединить Россию и Украину и заключить мир".

Будучи президентом, Трамп развил дружеские отношения с Путиным. Бывший президент США заявил, что диктатор ослаблен от восстания российских наемников ЧВК "Вагнера" и ее лидера Евгения Пригожина в прошедшие выходные.

"Можно сказать, что он (Путин - ред.) все еще там, он все еще силен, но он, конечно, я бы сказал, несколько ослаблен, по крайней мере, в сознании многих людей", - сказал он.

При этом Трамп заявил, что "вы не знаете, какая была бы альтернатива", если бы Путин больше не был у власти: "Это могло бы быть лучше, но могло бы быть гораздо хуже".

Позиция Трампа

Бывший президент Штатов неоднократно выражал свою поддержку Путину и выступал против оказания помощи Украине.

В частности, Трамп заявлял, что позволил бы России забрать часть украинских территорий во избежание войны.

Экс-президент США также отказался называть Путина военным преступником, ведь это якобы может помешать возможным переговорам.

Мятеж "вагнеровцев"

На прошлой неделе Пригожин обвинил российских солдат в том, что они нанесли удары по тыловым лагерям его наемников.

Глава наемников собрал 25 тысяч своих солдат и отправился штурмовать Москву с требованием сменить военное руководство и главу Минобороны. За день "вагнеровцы" взяли под контроль Ростов, а до Москвы не дошли 200 км.

Однако мятеж быстро кончился после переговоров Пригожина с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

По данным СМИ, Россия может использовать боевиков ЧВК "Вагнера" в Беларуси для диверсионных миссий.

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