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Трамп заявил, что позволил бы РФ забрать часть Украины во избежание войны

Новина українською →
США, Среда 08 марта 2023 20:02
Трамп заявил, что позволил бы РФ забрать часть Украины во избежание войны Фото: бывший президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Чтобы избежать войны, США могли бы договориться с Россией и позволить отобрать часть украинской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление бывшего президента США Дональда Трампа в интервью для ведущего Fox News Шона Хеннити.

Трамп заявил, что в отличие от нынешнего президента Джо Байдена, при его правлении Россия бы ничего не захватила. Однако он подчеркнул, что и сам бы договорился с Кремлем, даже если бы пришлось отдать часть Украины - он бы согласился.

"А при Трампа они, Россия, ничего не захватили. Потому что Путин понимал, что никогда бы этого не сделал. И это даже без заключения соглашения. Я мог бы это сделать. В худшем случае, я мог бы договориться о том, чтобы они (Россия - ред.) что-то захватили. Вы же знаете, что (в Украине - ред.) есть определенные районы, которые являются русскоязычными, откровенно говоря, но договориться можно было бы", - пояснил 45-й президент.

Кроме того, Трамп отметил, как при предыдущих президентах Россия оккупировала части Грузии и Украины, а при Байдене вообще получила "шведский стол".

Напомним, в феврале Трампу выдали повестку в суд из-за пустой папки с примечанием "секретный вечерний брифинг".

После этого западные СМИ сообщали, что бывший президент может быть привлечен к ответственности в суде за действия толпы, захватившей Капитолий США 6 января 2021 года.

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