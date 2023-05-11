Трамп не захотел признать Путина военным преступником и вдобавок назвал его "умным"

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отказался называть российского диктатора Владимира Путина военным преступником. По его мнению, это может помешать возможным переговорам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Во время встречи с избирателями в CNN hall Трамп отвечал на их вопросы, в частности, касавшиеся и войны в Украине.

Как продают журналисты, Трамп, который сказал, что встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным и закончит войну "за 24 часа", не сказал, считает ли Путина военным преступником добавил, что это якобы "следует обсудить позже".

"Если вы скажете, что он военный преступник, будет гораздо сложнее заключить соглашение, чтобы это прекратилось", - заявил Трамп.

По его словам, если признать Путина военным преступником, то люди диктатора "схватят и казнят, а он будет бороться гораздо сильнее, чем при других обстоятельствах".

Также экс-президент США назвал Путина "умным парнем", но сказал, что тот "совершил огромную ошибку".

"Конечно, он умен. Они хотят, чтобы вы сказали, что он глупый человек. Он не глупый человек и очень хитрый. По моему мнению, Путин совершил серьезную ошибку", - считает Трамп.

Когда его попросили уточнить, что он имеет в виду, тот сказал: "Его ошибкой было то, что он вошел туда. Он бы никогда не вошел, будь я президентом", вероятно, имея в виду вторжение России в Украину.

Напомним, ранее бывший президент США Дональд Трамп пообещал своим избирателям "завершить войну России против Украины через 24 часа" после избрания на второй президентский срок.

Добавим, ранее Трамп заявлял, что позволил бы России забрать часть украинских территорий во избежание войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.