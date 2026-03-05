"Неудачник без будущего": Трамп обиделся на Стармера из-за Ирана

Президент США Дональд Трамп в частных разговорах начал называть премьер-министра Великобритании Кира Стармера "неудачником". Отношения между лидерами обострились из-за разногласий по войне с Ираном и статусу островов Чагос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

Причины раскола и критика Трампа

По данным источников издания, президент США употребил унизительное определение в адрес британского премьера во время частного ужина. Это свидетельствует о радикальном изменении отношения, ведь ранее Трамп называл главу британского правительства "победителем".

"Трамп начал называть Стармера неудачником. Он сказал это на ужине с друзьями. Он просто считает, что у Стармера больше нет будущего", - сообщил источник издания.

Основным катализатором конфликта стал отказ Британии оперативно предоставить разрешение на использование базы Диего-Гарсия для ударов по Ирану.

Трамп публично раскритиковал Стармера, сравнив его с легендарным британским лидером не в пользу нынешнего премьера.

"Мы имеем дело не с Уинстоном Черчиллем", - заявил президент США, добавив, что Стармер "разрушает отношения".

Изменение риторики Белого дома

Резкая критика со стороны Трампа касается не только внешней политики, но и внутренних решений Лондона.

Он назвал "ужасной" иммиграционную и энергетическую стратегию Даунинг-стрит. Хотя еще несколько месяцев назад Трамп хвалил Стармера за "хороший акцент" и называл его "очень жестким переговорщиком".

Ситуация изменилась после того, как Стармер согласовал передачу суверенитета над островами Чагос Маврикию.

Трамп назвал это решение "очень пробужденным" (woke) и заявил, что оно создало лишние логистические трудности для американских ВВС.