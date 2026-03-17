Трамп: над членством США в НАТО нужно "задуматься"

Трамп, критикуя отказ союзников присоединиться к американской операции против Ирана, сказал, что членство в НАТО - это "безусловно то, о чем нам стоит задуматься".

Президент сказал, что США не были обязаны помогать, когда Россия вторглась в Украину, фактически приравняв ту войну к войне с Ираном.

"Мы помогаем им, а они не помогли нам, и я считаю, что это очень плохо для НАТО", - добавил он.

По словам американского лидера, никто не хочет, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие, поскольку иранские власти "абсолютно сумасшедшие, жестокие и склонные к насилию". Союзники США с этим согласны, но "помогать не хотят".

"Мы, как Соединенные Штаты, должны это помнить, потому что считаем это довольно шокирующим", - отметил Трамп.

Он считает, что это нехорошо для партнерства, когда союзники говорят "то, что вы делаете - это правильно, но мы не собираемся помогать".