Летели дроны и баллистика, почти 20 прилетов: как ПВО отработала по целям РФ

В ночь на 3 мая Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 268 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

С 19:00 2 мая до утра 3 мая россияне атаковали баллистической ракетой "Искандер-М" из Курской обл., 268 ударными дронами типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Курск, Шаталово, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ, ТОТ Гвардейское, Чауда - ТОТ АР Крым, ТОТ Донецк.

Более 160 из запущенных дронов - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 249 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге, западе и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 19 ударных дронов на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.