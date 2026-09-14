Зеленский призвал Раду уволить Кравченко и поставить точку с "офисами"

Глава государства призвал всех нардепов поддержать завтра решение об увольнении генерального прокурора.

"Я его отстранил своим указом. Представление на увольнение есть в Верховной Раде, я направил. Украина видела причины для этого и голосов должно быть достаточно", - отметил президент.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что нужно "поставить точку" в истории с мошенническими колл-центрами в Украине.

"Законопроекты о жесткой уголовной ответственности за такие колл-центры тоже в повестке дня. Я прошу поддержать эту ответственность", - сказал он.

Скандал с Кравченко

Напомним, скандал вокруг генерального прокурора начался в начале сентября.

В частности, 4 сентября НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной организации в Офисе генпрокурора, которая, по данным следствия, "крышевала" сеть мошеннических колл-центров. В тот же день задержали заместителя начальника международного департамента ОГП Сергея Крапиву.

Отметим, Кравченко отрицал свою причастность к прикрытию деятельности колл-центров. По его словам, работника прокуратуры, который может быть причастен к делу, отстранили от должности.

Позже, 7 сентября, Кравченко прокомментировал упоминания своего имени на обнародованных пленках. Он заявил, что зафиксированные на них разговоры "не имеют никакого отношения" ни к нему, ни к прокуратуре.

После этого, 14 сентября, Кравченко подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу. Позже Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении генерального прокурора.