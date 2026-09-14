UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Зеленський закликав Раду звільнити Кравченка і поставити крапку з "офісами"

22:06 14.09.2026 Пн
2 хв
Глава держава переконаний, що голосів має бути достатньо
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)

Голосів народних депутатів у вівторок, 15 вересня, має бути достатньо для підтримання відставки головного прокурора Руслана Кравченка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

Глава держави закликав всіх нардепів підтримати завтра рішення про звільнення генерального прокурора.

"Я його відсторонив своїм указом. Подання на звільнення є в Верховній Раді, я направив. Україна бачила причини для цього і голосів має бути достатньо", - зазначив президент.

Крім того, Зеленський наголосив, що треба "поставити крапку" в історії із шахрайськими кол-центрами в Україні.

"Законопроєкти про жорстку кримінальну відповідальність за такі кол-центри теж у порядку денному. Я прошу підтримати цю відповідальність", - сказав він.

Скандал із Кравченком

Нагадуємо, скандал навколо генерального прокурора почався на початку вересня.

Зокрема, 4 вересня НАБУ і САП заявили про викриття злочинної організації в Офісі генпрокурора, яка, за даними слідства, "кришувала" мережу шахрайських кол-центрів. Того ж дня затримали заступника начальника міжнародного департаменту ОГП Сергія Кропиву.

Зазначимо, Кравченко заперечив свою причетність до прикриття діяльності кол-центрів. За його словами, працівника прокуратури, який може бути причетний до справи, відсторонили від посади.

Пізніше, 7 вересня, Кравченко прокоментував згадки свого імені на оприлюднених плівках. Він заявив, що зафіксовані на них розмови "не мають жодного відношення" ані до нього, ані до прокуратури.

Після цього, 14 вересня, Кравченко підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Пізніше Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення генерального прокурора.

РБУ-Україна писало, що вночі Кравченко виїхав з України через пункт пропуску на кордоні з Польщею, назвавши це закордонним відрядженням. В ОП заявили, що рішення підписати підозру Кривоносу не було погоджене з Банковою.

У результаті Зеленський ухвалив рішення відсторонити Кравченка від посади генерального прокурора.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийВерховна рада