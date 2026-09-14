Зеленський закликав Раду звільнити Кравченка і поставити крапку з "офісами"

Глава держави закликав всіх нардепів підтримати завтра рішення про звільнення генерального прокурора.

"Я його відсторонив своїм указом. Подання на звільнення є в Верховній Раді, я направив. Україна бачила причини для цього і голосів має бути достатньо", - зазначив президент.

Крім того, Зеленський наголосив, що треба "поставити крапку" в історії із шахрайськими кол-центрами в Україні.

"Законопроєкти про жорстку кримінальну відповідальність за такі кол-центри теж у порядку денному. Я прошу підтримати цю відповідальність", - сказав він.

Скандал із Кравченком

Нагадуємо, скандал навколо генерального прокурора почався на початку вересня.

Зокрема, 4 вересня НАБУ і САП заявили про викриття злочинної організації в Офісі генпрокурора, яка, за даними слідства, "кришувала" мережу шахрайських кол-центрів. Того ж дня затримали заступника начальника міжнародного департаменту ОГП Сергія Кропиву.

Зазначимо, Кравченко заперечив свою причетність до прикриття діяльності кол-центрів. За його словами, працівника прокуратури, який може бути причетний до справи, відсторонили від посади.

Пізніше, 7 вересня, Кравченко прокоментував згадки свого імені на оприлюднених плівках. Він заявив, що зафіксовані на них розмови "не мають жодного відношення" ані до нього, ані до прокуратури.

Після цього, 14 вересня, Кравченко підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Пізніше Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення генерального прокурора.