Зеленский призвал ЕС снять "искусственную блокаду" и открыть кластеры для Украины

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал страны Евросоюза снять "искусственную блокаду" и открыть переговорные кластеры о вступлении Украины.

Как передает РБК-Украина, об этом говорится в обращении Владимира Зеленского к участникам заседания Европейского совета.

"Уже более шести месяцев заблокирован прогресс по кластерам в переговорах о вступлении Украины в Евросоюз. Это несправедливо и не на пользу всем нам - и Европе, и Украине", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что Украина сделала все необходимое, чтобы открыть кластеры вовремя.

"Это искусственное блокирование, и мы должны найти способ двигаться вперед. Расширение Евросоюза означает большую стабильность в Европе. Это также часть нашей общей обороны - часть геополитической безопасности Европы", - заявил он.

Украинский лидер призвал страны Евросоюза найти способ, чтобы "ЕС сдержал свои обещания так же, как Украина придерживается своих".

 

Вступление Украины в ЕС

Напомним, недавно Украину посетила еврокомиссар Марта Кос, которая проводила скрининг законодательства для дальнейших шагов по вступлению в ЕС.

Согласно прогнозам СМИ, переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться весной 2026 года. Приблизительная дата обусловлена тем, что это произойдет после парламентских выборов в Венгрии, которая блокирует евроинтеграцию Украины.

Европейский Совет принял решение о начале переговоров по евроинтеграции Украины в декабре 2023 года.

Недавно Зеленский отметил, что Украина обязательно присоединится к Евросоюзу, несмотря на позицию Венгрии.

Отметим, в ЕС планируют принимать решение о вступлении Украины не единогласно, а учитывая позицию большинства, что позволит проигнорировать вето Венгрии.

Владимир ЗеленскийЕвросоюзУкраинаВступление в ЕС