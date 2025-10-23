Зеленский призвал ЕС снять "искусственную блокаду" и открыть кластеры для Украины

"Уже более шести месяцев заблокирован прогресс по кластерам в переговорах о вступлении Украины в Евросоюз. Это несправедливо и не на пользу всем нам - и Европе, и Украине", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что Украина сделала все необходимое, чтобы открыть кластеры вовремя.

"Это искусственное блокирование, и мы должны найти способ двигаться вперед. Расширение Евросоюза означает большую стабильность в Европе. Это также часть нашей общей обороны - часть геополитической безопасности Европы", - заявил он.

Украинский лидер призвал страны Евросоюза найти способ, чтобы "ЕС сдержал свои обещания так же, как Украина придерживается своих".