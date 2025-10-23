Зеленский призвал ЕС снять "искусственную блокаду" и открыть кластеры для Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал страны Евросоюза снять "искусственную блокаду" и открыть переговорные кластеры о вступлении Украины.
Как передает РБК-Украина, об этом говорится в обращении Владимира Зеленского к участникам заседания Европейского совета.
"Уже более шести месяцев заблокирован прогресс по кластерам в переговорах о вступлении Украины в Евросоюз. Это несправедливо и не на пользу всем нам - и Европе, и Украине", - подчеркнул он.
Зеленский отметил, что Украина сделала все необходимое, чтобы открыть кластеры вовремя.
"Это искусственное блокирование, и мы должны найти способ двигаться вперед. Расширение Евросоюза означает большую стабильность в Европе. Это также часть нашей общей обороны - часть геополитической безопасности Европы", - заявил он.
Украинский лидер призвал страны Евросоюза найти способ, чтобы "ЕС сдержал свои обещания так же, как Украина придерживается своих".
Напомним, недавно Украину посетила еврокомиссар Марта Кос, которая проводила скрининг законодательства для дальнейших шагов по вступлению в ЕС.
Согласно прогнозам СМИ, переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться весной 2026 года. Приблизительная дата обусловлена тем, что это произойдет после парламентских выборов в Венгрии, которая блокирует евроинтеграцию Украины.
Европейский Совет принял решение о начале переговоров по евроинтеграции Украины в декабре 2023 года.
Недавно Зеленский отметил, что Украина обязательно присоединится к Евросоюзу, несмотря на позицию Венгрии.
Отметим, в ЕС планируют принимать решение о вступлении Украины не единогласно, а учитывая позицию большинства, что позволит проигнорировать вето Венгрии.