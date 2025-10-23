UA

Зеленський закликав ЄС зняти "штучну блокаду" та відкрити кластери для України

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Український лідер Володимир Зеленський закликав країни Євросоюзу зняти "штучну блокаду" та відкрити переговорні кластери про вступ України.

Як передає РБК-Україна, про це йдеться у зверненні Володимира Зеленського до учасників засідання Європейської ради.

"Вже понад шість місяців заблокований прогрес щодо кластерів у переговорах про вступ України до Євросоюзу. Це несправедливо й не на користь усім нам - і Європі, і Україні", - наголосив він.

Зеленський зазначив, що Україна зробила все необхідне, щоб відкрити кластери вчасно.

"Це штучне блокування, і ми маємо знайти спосіб рухатися вперед. Розширення Євросоюзу означає більшу стабільність у Європі. Це також частина нашої спільної оборони - частина геополітичної безпеки Європи", - заявив він.

Український лідер закликав країни Євросоюзу знайти спосіб, щоб "ЄС дотримав своїх обіцянок так само, як Україна дотримує своїх".

Вступ України в ЄС

Нагадаємо, нещодавно Україну відвідала єврокомісар Марта Кос, яка проводила скринінг законодавства задля подальших кроків по вступу в ЄС.

Згідно із прогнозами ЗМІ, переговори про вступ України до ЄС можуть розпочатись навесні 2026 року. Приблизна дата зумовлена тим, що це станеться після парламентських виборів в Угорщині, яка блокує євроінтеграцію України.

Європейська Рада ухвалила рішення про початок переговорів щодо євроінтеграції України у грудні 2023 року.

Нещодавно Зеленський наголосив, що Україна обов'язково приєднається до Євросоюзу, не дивлячись на позицію Угорщини.

Зазначимо, у ЄС планують приймати рішення щодо вступу України не одноголосно, а враховуючи позицію більшості, що дозволить проігнорувати вето Угорщини.

