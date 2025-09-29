В ЕС продвигают план обхода вето Венгрии на переговоры о вступлении Украины, - Politico

В ЕС обсуждают обход вето Венгрии на пути Украины к членству. Новый план предусматривает открытие переговоров квалифицированным большинством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Дипломатическая инициатива Кошты

Президент Евросовета Антониу Кошта инициировал продвижение заявки Украины на вступление в ЕС. По данным пяти дипломатов и чиновников, он ищет поддержку среди столиц ЕС, чтобы разблокировать процесс для Украины и Молдовы.

Главная цель - обойти сопротивление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который использует право вето для блокировки. По текущим правилам каждый из 27 членов ЕС должен одобрять каждый этап переговоров.

Предложение по реформе процедуры

Согласно плану Кошты, переговорные кластеры могли бы открываться квалифицированным большинством стран ЕС, а не единогласно. Для закрытия кластера все еще нужно согласие всех столиц, но новая схема позволит начать реформы и двигаться вперед даже при сопротивлении одной или двух стран.

Таким образом Украина и Молдова смогут показать прогресс по конкретным политическим сферам и приблизиться к стандартам ЕС.

Лоббирование и поддержка

По словам дипломатов, Кошта активно лоббирует свою инициативу во время встреч с европейскими лидерами. Недавно он провел "тур по столицам", а также обсуждал тему расширения на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Расширение - важный приоритет для президента Евросовета. Он видит в этом главное геополитическое вложение ЕС. Поэтому он считает необходимым искать пути, чтобы реформы Украины превращались в реальные шаги", - сказал один из европейских чиновников.

Готовность Украины

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Украина завершила скрининг законодательства для следующего шага.

"Все кластеры были проверены в рекордные сроки. Украина выполнила условия. Украина готова к следующему шагу. Теперь решение за государствами-членами", - сказала Кос в комментарии Politico.

Она добавила: "И Украина, и Европа не могут позволить, чтобы темпы реформ замедлились. Сейчас время для ускорения".