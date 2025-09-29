ua en ru
Вступление в ЕС: еврокомиссар Марта Кос прибыла в Украину для проверки реформ

Понедельник 29 сентября 2025 16:01

Вступление в ЕС: еврокомиссар Марта Кос прибыла в Украину для проверки реформ Фото: европейский комиссар по расширению Марта Кос (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос прибыла в Украину для проверки соответствия украинского законодательства европейскому, что предшествует открытию переговорных кластеров о вступлении Украины в ЕС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЕС.

"С сегодняшнего дня до среды комиссар по вопросам расширения Марта Кос находится в Украине, чтобы подтвердить непоколебимую преданность ЕС европейскому будущему страны и отметить завершение процесса скрининга по вступлению в ЕС, подчеркивая прогресс Украины на пути к членству в ЕС", - сообщили в пресс-релизе.

Запланированные поездки и встречи в регионах

На понедельник запланировано посещение еврокомиссаром школ для учеников венгерского и словацкого меньшинств на Закарпатье. Также Марта Кос встретится с представителями Совета национальных меньшинств Украины, чтобы обсудить последние шаги властей для укрепления прав меньшинств в стране, включая "План действий в отношении национальных меньшинств".

Затем комиссар посетит недавно открытую железную дорогу, построенную с использованием европейского стандарта ширины колеи, что улучшает трансграничное сообщение, торговлю и инвестиции, прокладывая путь для дальнейшей интеграции Украины в транспортную сеть ЕС.

Во вторник, 30 сентября, Кос встретится с региональными представителями, чтобы обсудить реформы децентрализации. Кроме того, она примет участие в Неделе устойчивости Украины и посетит реабилитационный центр "Несокрушимость" и жилищный проект для внутренне перемещенных лиц и ветеранов войны, финансируемый ЕС.

Комиссар также проведет встречи с гражданским обществом, женщинами-лидерами и ветеранами-предпринимателями, чтобы обсудить прогресс реформ в Украине и экономические перспективы.

Встречи с представителями центральной власти

В среду, 1 октября, во время Дня защитника, комиссар Кос встретится с представителями власти и правительства Украины и Верховной Рады, чтобы обсудить повестку дня реформ, связанных со вступлением в ЕС.

Кроме того, комиссар Кос встретится с представителями украинских антикоррупционных институтов - НАБУ, САП, ВАКС, СБУ, НАПК.

На каком этапе вступление Украины в ЕС

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна присоединиться к Евросоюзу и для этого делается все необходимое.

Отметим, что СМИ сообщали - переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться весной 2026 года. Такая дата определена тем, что это произойдет после парламентских выборов в Венгрии, которая блокирует евроинтеграцию Украины.

Украина подала заявку на членство в Европейском Союзе через несколько дней после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

В декабре 2023 года Европейский Совет принял решение о старте переговоров о вступлении Украины в ЕС.

