Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться весной 2026 года, - СМИ

Переговорные кластеры по вступлению Украины в ЕС могут заработать после парламентских выборов в Венгрии в апреле 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle .

Как отметил изданию высокопоставленный еврочиновник на условиях анонимности, несмотря на то, что Киев выполнил все предпосылки для начала переговоров, именно Венгрия блокирует открытие первого переговорного кластера.

"Сейчас способов преодоления вето Венгрии не существует", - отметил собеседник, подчеркнув, что решение о старте переговорных кластеров со страной-кандидатом принимается только единогласно.

По его словам, в ЕС действительно обсуждали идею перехода к голосованию квалифицированным большинством голосов, но это так и осталось "на уровне разговоров".

По мнению источника DW, единственный "практический выход" в нынешней ситуации - выполнить всю техническую работу заранее, чтобы после ухода Орбана, процесс переговоров с Украиной можно было оперативно запустить.

Блокирующее вето Орбана

Другой представитель европейских институтов подтвердил, что государства-члены ЕС пытались найти юридические механизмы для обхода венгерского вето. Дискуссии по этому поводу велись как в Еврокомиссии, так и в Совете ЕС, но они не дали результатов, поэтому в настоящий момент ситуация остается сложной.

"Оказалось, что в переговорах о расширении речь идет все же о политическом решении, хотя мы повторяем, что это процесс, который базируется на заслугах страны-кандидата", - отметил чиновник и добавил, что Украина выполнила все требования для открытия первого переговорного кластера.

Кроме того, он подтвердил проведение 29 сентября финальной сессии с Украиной по скринингу - оценке соответствия украинского законодательства нормам ЕС.

После этого, до открытия первого кластера, должны были состояться несколько промежуточных технических шагов, на которые ушло бы около недели.

"Если бы не вето Венгрии, мы могли бы очень быстро начать открытие первого и последующих кластеров", - подытожил собеседник издания.