Украина будет в Евросоюзе, с Орбаном или без, - Зеленский

Украина, Понедельник 06 октября 2025 15:24
Украина будет в Евросоюзе, с Орбаном или без, - Зеленский Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан лишь тормозит необратимый процесс по вступлению Украины в Европейский союз.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом.

По его словам, членство Украины в ЕС является выбором украинского народа, и он уверен, что венгры поддерживают Украину независимо от действий своего премьера.

"Украина будет в Евросоюзе с Орбаном или без. Потому что это выбор народа Украины. Изменение процедуры - это называется "найти путь, как без". Когда большинство стран, кроме Венгрии, поддерживают Украину, они понимают, как это нужно. Украина борется за всех, за свободу свою, за свободу Европы", - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что премьер Венгрии сейчас тормозит процесс вступления, и это останется в истории.

"Только в истории останется, что Венгрия - а именно единственный премьер-министр, который тормозил вступление Украины в ЕС - был он", - заявил Зеленский.

Он отметил, что Украина готова идти как по обычной процедуре вступления, так и по альтернативным путям, и в случае необходимости будет обращаться к другим государствам-членам ЕС для поддержки.

Вступление Украины в ЕС

Стоит напомнить, что ЕС пока не может начать переговоры с Украиной о вступлении в блок исключительно из-за позиции пророссийской Венгрии. Ведь Будапешт наложил вето на старт переговоров.

В то же время Украина ожидает, что страны Евросоюза примут решение о начале вступительных переговоров уже в ближайшее время. Недавно стало известно, что Украина в рекордно короткие сроки прошла скрининг законодательства для вступления в ЕС.

Но Орбан заявил, что выступает за так называемое "стратегическое партнерство" с Украиной вместо вступления в ЕС.

Кроме того, лидер страны, которая "сидит" на европейских дотациях, заявил, что члены ЕС должны будут выплачивать Украине деньги по различным программам. Мол, именно поэтому он выступает против членства Украины.

