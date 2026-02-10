RU

Зеленский взялся за ПВО: в областях полностью перестраивают команды

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Валерий Ульяненко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о полной перестройке работы команд ПВО в отдельных регионах страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram.

Читайте также: Глаза для Patriot и NASAMS: Украина получила уникальный радар Lanza, в котором отказывали США

"Много изменений происходит сейчас в работе противовоздушной обороны: в отдельных регионах фактически полностью перестраивается то, как работают команды - перехватчики, мобильные огневые группы, весь компонент малой противовоздушной обороны", - отметил он.

По словам президента, это лишь из элементов защиты, которые требуют изменений, и добавил, что они будут.

"Это касается также контроля за обеспечением фронта дронами, оружием, самое главное - личным составом. Именно люди - это ключевой вопрос: тренировки, а также реальное пополнение бригад", - говорится в его заявлении.

Зеленский отметил, что Минобороны с военным командованием уже готовят решения, которые усилят Украину и смогут решить имеющиеся проблемы.

Заявления Зеленского о ПВО

Напомним, ранее Украина неоднократно призывала западных союзников ускорить передачу систем ПВО и ракет к ним. По словам Зеленского, задержки в поставках вооружения влияют на защищенность критической инфраструктуры в условиях постоянного баллистического террора.

Президент также отметил, что Силы обороны сделали значительный вклад в усиление защиты украинских городов от атак вражеских дронов, однако этого уровня обороны пока недостаточно, особенно на ключевых и уязвимых направлениях.

Кроме того, Зеленский после недавней атаки россиян отметил, что огневые группы противовоздушной обороны будут усилены. В то же время он выразил недовольство работой Воздушных сил в отдельных регионах, в частности по уничтожению дронов-камикадзе типа "Шахед".

Также президент подчеркнул, что в подразделениях Воздушных сил, ответственных за противодействие этим беспилотникам, запланированы кадровые решения. Их цель - существенно укрепить эффективность малой ПВО на наиболее проблемных направлениях.

