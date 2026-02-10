Зеленский взялся за ПВО: в областях полностью перестраивают команды

"Много изменений происходит сейчас в работе противовоздушной обороны: в отдельных регионах фактически полностью перестраивается то, как работают команды - перехватчики, мобильные огневые группы, весь компонент малой противовоздушной обороны", - отметил он.

По словам президента, это лишь из элементов защиты, которые требуют изменений, и добавил, что они будут.

"Это касается также контроля за обеспечением фронта дронами, оружием, самое главное - личным составом. Именно люди - это ключевой вопрос: тренировки, а также реальное пополнение бригад", - говорится в его заявлении.

Зеленский отметил, что Минобороны с военным командованием уже готовят решения, которые усилят Украину и смогут решить имеющиеся проблемы.