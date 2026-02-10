Зеленський взявся за ППО: в областях повністю перебудовують команди

"Багато змін відбувається зараз у роботі протиповітряної оборони: в окремих регіонах фактично повністю перебудовується те, як працюють команди - перехоплювачі, мобільні вогневі групи, весь компонент малої протиповітряної оборони", - зазначив він.

За словами президента, це лише з елементів захисту, які потребують змін, і додав, що вони будуть.

"Це стосується також контролю за забезпеченням фронту дронами, зброєю, найголовніше - особовим складом. Саме люди - це ключове питання: тренування, а також реальне поповнення бригад", - йдеться у його заяві.

Зеленський наголосив, що Міноборони з військовим командуванням вже готують рішення, які посилять Україну та зможуть розв'язати наявні проблеми.