Трамп похвалил Зеленского: "Он очень сильный и много пережил"

Президент США Дональд Трамп во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским назвал его "очень сильным лидером".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи Трампа с Зеленским.

Встреча президентов США и Украины началась с получасовой задержкой. Особых заявлений для прессы с порога Белого дома не было.

" Он очень сильный лидер, который много пережил. Мы очень хорошо ладим ", - подчеркнул президент США.

Что известно о переговорах

Среди тем переговоров - поддержка Украины, вооружение, переговоры с РФ, а одна из главных озвученных накануне, - возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

Президент США во время встречи с Зеленским планирует обсудить возможность переговоров Киева и Москвы на уровне лидеров, о чем сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, Трамп и Путин обсудили потенциальную встречу в Будапеште, и американский президент поднимет этот вопрос во время переговоров с Зеленским.

Встреча Зеленского и Трампа

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский еще вчера, 16 октября, прибыл в Вашингтон.

В частности, глава украинского государства уже встретился с представителями американской оборонной компании Lockheed Martin. Темой переговоров стала возможность усиления украинской противовоздушной обороны, а также поставки истребителей F-16 и ракет к ним.

По словам руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, главной темой станет расширение списка оружия, которое США готовы передать Украине. В частности, речь идет о дальнобойных ракетах Tomahawk.