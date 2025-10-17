ua en ru
США заинтересованы в украинских дронах, - Трамп

Пятница 17 октября 2025 21:10
США заинтересованы в украинских дронах, - Трамп Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты Америки заинтересованы в украинских дронах и хотят закупать их.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

"Мы заинтересованы в украинских дронах. Они производят очень хорошие дроны. Мы хотели бы закупать их у них", - сказал Трамп.

В то же время президент США добавил, что ничто не сравнится с реактивными самолетами.

США хотят покупать дроны у Украины

Напомним, ранее неоднократно сообщалось, что США хотят закупать дроны украинского производства.

В сентябре Украина и США провели переговоры по закупке американского оружия и совместных программ с дронами.

А 2 октября украинская делегация Совета национальной безопасности и обороны Украины вместе с Министерством обороны посетила США. Стороны обсудили запланированную покупку украинских дронов и сотрудничество в сфере безопасности.

Украина представила свой опыт в сфере воздушных, морских и наземных беспилотных систем, который вызвал высокий интерес союзников.

К тому же Украина готовится заключить с США соглашение о передаче технологий создания беспилотников, которые были "испытаны в боевых условиях".

