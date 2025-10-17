США заинтересованы в украинских дронах, - Трамп

Соединенные Штаты Америки заинтересованы в украинских дронах и хотят закупать их.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

"Мы заинтересованы в украинских дронах. Они производят очень хорошие дроны. Мы хотели бы закупать их у них", - сказал Трамп.

В то же время президент США добавил, что ничто не сравнится с реактивными самолетами.