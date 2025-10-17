США заинтересованы в украинских дронах, - Трамп
Соединенные Штаты Америки заинтересованы в украинских дронах и хотят закупать их.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.
"Мы заинтересованы в украинских дронах. Они производят очень хорошие дроны. Мы хотели бы закупать их у них", - сказал Трамп.
В то же время президент США добавил, что ничто не сравнится с реактивными самолетами.
США хотят покупать дроны у Украины
Напомним, ранее неоднократно сообщалось, что США хотят закупать дроны украинского производства.
В сентябре Украина и США провели переговоры по закупке американского оружия и совместных программ с дронами.
А 2 октября украинская делегация Совета национальной безопасности и обороны Украины вместе с Министерством обороны посетила США. Стороны обсудили запланированную покупку украинских дронов и сотрудничество в сфере безопасности.
Украина представила свой опыт в сфере воздушных, морских и наземных беспилотных систем, который вызвал высокий интерес союзников.
К тому же Украина готовится заключить с США соглашение о передаче технологий создания беспилотников, которые были "испытаны в боевых условиях".