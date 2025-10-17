ua en ru
Зеленский уже покинул Белый дом: сколько времени шел разговор с Трампом

США, Пятница 17 октября 2025 23:37
UA EN RU
Зеленский уже покинул Белый дом: сколько времени шел разговор с Трампом Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент Украины Владимир Зеленский уже покинул Белый дом. Его разговор с Трампом шел значительно дольше, чем изначально планировалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СNN.

"Президент Владимир Зеленский покинул Белый дом в 15:57 (по вашингтонскому времени, - ред.) после встречи с президентом Дональдом Трампом и несколькими должностными лицами Кабинета Министров США", - говорится в сообщении.

Издание подтвердило, что Зеленский находился в Белом доме примерно два с половиной часа. Провожал Зеленского не Трамп, а руководитель протокола Белого дома Моника Кроули.

Встреча Зеленского и Трампа: подробности: подробности

Встреча Зеленского и Трампа в Белом доме началась в неплохой атмосфере, поскольку Трамп много шутил и похвалил костюм Зеленского. Оба лидера сделали ряд заявлений на совместном брифинге перед разговором.

В частности Зеленский предложил Трампу "тысячи дронов" в обмен на крылатые ракеты "Томагавк". Трамп подтвердил, что США очень заинтересованы в украинских беспилотниках, но добавил, что сейчас Белый дом надеется завершить войну без передачи "Томагавков" Украине.

Также Трамп выразил уверенность в возможности быстро завершить войну в Украине, если действовать гибко. Вопрос прекращения войны будет решаться на встрече в Будапеште, а Зеленский во время саммита будет на связи.

Встреча Зеленского и Трампа Владимир Зеленский Дональд Трамп Белый дом
