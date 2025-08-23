Зеленский синхронизировал канадский пакет санкций против родственников Путина

Украина полностью синхронизировала санкции, которые в этом году ввела Канада против 139 физических и юридических лиц, работающих на войну России. Среди них есть родственники главы Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт президента Украины.

В частности, сегодня Владимир Зеленский издал указ о синзранизации санкций. На сайте президента указано, что они коснулись 74 человек и 65 юридических лиц, которые причастны к

промышленной и энергетической отраслям РФ;

российского ВПК;

пропаганде российских нарративов за рубежом;

информационных операций против Украины;

и также ограничения касаются представителей органов государственной власти России и силовых структур Беларуси.

Причем в санкционном списке, который синхронизировала Украина, фигурируют родственники Владимира Путина, а именно:

Людмила Очеретная - бывшая жена Путина;

Артур Очеретный - ее нынешний муж;

Михаил Путин - двоюродный брат Путина;

Михаил Шеломов - племянник Путина;

Игорь Зеленский - бывший муж дочери Путина.

Что касается юридических лиц, на сайте президента выделили некоторые из компаний и объяснили, чем они занимаются. В частности:

"Олчипс" - поставляет в Россию товары двойного назначения (микроэлектроника);

китайская компания "Хенгуэ Тек" - поставщик электронных интегральных схем;

китайская "Вай-эй-эйч Электроникс Эйч-кей Ко" - дистрибьютор электронных компонентов;

кипрский "Азия Шиппинг Холдинг" - владелец судов, перевозящих оружие и боеприпасы из КНДР в РФ;

"Парамаунт Энерджи энд Коммодитис СА" - связана с российской торговлей нефтью;

также под санкциями оказались лица, имеющие отношение к компании "Трансморфлот" и Архангельскому морскому порту.

"Эти санкции также уже частично синхронизированы у европейских партнеров. Украина продолжит работать над синхронизацией санкций других союзников, а также вместе с партнерами готовит решение о синхронизации украинских санкций в юрисдикциях партнеров", - резюмировали на сайте президента.