Зеленский синхронизировал канадский пакет санкций против родственников Путина
Украина полностью синхронизировала санкции, которые в этом году ввела Канада против 139 физических и юридических лиц, работающих на войну России. Среди них есть родственники главы Кремля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт президента Украины.
В частности, сегодня Владимир Зеленский издал указ о синзранизации санкций. На сайте президента указано, что они коснулись 74 человек и 65 юридических лиц, которые причастны к
- промышленной и энергетической отраслям РФ;
- российского ВПК;
- пропаганде российских нарративов за рубежом;
- информационных операций против Украины;
- и также ограничения касаются представителей органов государственной власти России и силовых структур Беларуси.
Причем в санкционном списке, который синхронизировала Украина, фигурируют родственники Владимира Путина, а именно:
- Людмила Очеретная - бывшая жена Путина;
- Артур Очеретный - ее нынешний муж;
- Михаил Путин - двоюродный брат Путина;
- Михаил Шеломов - племянник Путина;
- Игорь Зеленский - бывший муж дочери Путина.
Что касается юридических лиц, на сайте президента выделили некоторые из компаний и объяснили, чем они занимаются. В частности:
- "Олчипс" - поставляет в Россию товары двойного назначения (микроэлектроника);
- китайская компания "Хенгуэ Тек" - поставщик электронных интегральных схем;
- китайская "Вай-эй-эйч Электроникс Эйч-кей Ко" - дистрибьютор электронных компонентов;
- кипрский "Азия Шиппинг Холдинг" - владелец судов, перевозящих оружие и боеприпасы из КНДР в РФ;
- "Парамаунт Энерджи энд Коммодитис СА" - связана с российской торговлей нефтью;
- также под санкциями оказались лица, имеющие отношение к компании "Трансморфлот" и Архангельскому морскому порту.
"Эти санкции также уже частично синхронизированы у европейских партнеров. Украина продолжит работать над синхронизацией санкций других союзников, а также вместе с партнерами готовит решение о синхронизации украинских санкций в юрисдикциях партнеров", - резюмировали на сайте президента.
Другие санкции
Напомним, что Зеленский подписал также второй указ. Он касается санкций против 28 человек, которые вовлечены в ведение бизнеса на временно оккупированной территории Украины и пропагандистской деятельности. Среди них, в частности, блогеры и военные корреспонденты.
Известно, что в списке 4 гражданина Ирана, а остальные - граждане России и Украины.