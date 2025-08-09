ua en ru
Сб, 09 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский ввел санкции против "Росатома" и ключевых энергетических структур РФ

Суббота 09 августа 2025 10:26
UA EN RU
Зеленский ввел санкции против "Росатома" и ключевых энергетических структур РФ Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, вводящие новые персональные и секторальные санкции против 35 физических и юридических лиц, связанных с госкорпорацией "Росатом" и энергетическими компаниями РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указы главы государства №594/2025, №595/2025 и заявление журналистам уполномоченного президента по вопросам санкционной политики Владислава Власюка.

8 августа Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении новых специальных санкций против российской корпорации "Росатом" и ее глобальной инфраструктуры.

Эти меры утверждены указами президента Украины №594/2025 и №595/2025.

"Росатом"

Санкции охватывают 18 физических и 17 юридических лиц, причастных к попыткам интеграции Запорожской АЭС в энергосистему РФ, участию в захвате Чернобыльской АЭС, производству и обслуживанию ядерного оборудования двойного назначения, а также экспорту обогащенного урана через дочерние компании в Европе.

Среди ключевых фигурантов списка - Никита Константинов, заместитель генерального директора АО "Концерн Росэнергоатом", а также компании Uranium One Holding N.V. (Нидерланды), Rosatom Finance Ltd (Кипр) и АО "Киров-Энергомаш" (РФ).

Власюк отмечает, что расширение санкционного давления на "Росатом" является неотъемлемой частью борьбы за ограничение доступа РФ к критическим ядерным технологиям и финансированию.

Синхронизация

Параллельно продолжается синхронизация санкций с ключевыми международными партнерами.

Украина уже полностью синхронизировала санкции с США, принятые в 2025 году, которые направлены на энергетический и военно-промышленный комплексы России, а также на сети посредников в третьих странах.

В санкционные списки вошли дочерние компании "Газпромнефти" в России, Казахстане, Таджикистане, Кыргызстане, а также операторы теневого флота РФ и трейдеры, которые обходят ценовые ограничения на нефть.

Среди других целей - компании-производители оборудования для ВПК России в РФ, Китае, Турции, ОАЭ и Малайзии, а также финансовые и логистические структуры, которые помогают обходить санкции.

Украина заявляет о готовности к дальнейшей координации с международными партнерами для усиления санкционного режима и минимизации рисков его обхода.

Санкции против России

Напомним, что на этой неделе Зеленский ввел санкции против "теневого" флота РФ, подписав закон, который ранее приняла Верховная Рада Украины.

В документе указано, что санкции и аресты российских судов позволят усилить безопасность Украины и ограничить возможности Кремля поддерживать военные действия через обогащение на "теневых" перевозках.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Санкции против России
Новости
Утренний обстрел Днепра: спасатели показали фото последствий удара
Утренний обстрел Днепра: спасатели показали фото последствий удара
Аналитика
Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН