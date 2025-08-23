Зеленский ввел санкции против спонсоров войны РФ в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которые вводят санкции против иностранных спонсоров войны России в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы государства в Telegram.

Он проинформировал, что первым указом Украина синхронизировала канадские санкции против физических и юридических лиц, работающих на российскую войну.

"Вместе с нашими партнерами готовим также решение о синхронизации украинских санкций в юрисдикциях партнеров. Все, кто помогает России продолжать убийства и строить военную машину для дальнейшей агрессии, должны чувствовать на себе реальное давление мира", - подчеркнул президент.

Согласно указу, санкции касаются граждан России, Хорватии, Австрии, США, Украины, Беларуси и Ирана.

Что касается юридических лиц, здесь компании из России, Швейцарии, ОАЭ, Сингапура, Мали, Судана Латвии, Германии, Китая, Беларуси, Кипра и Центральноафриканской Республики.

Вторым указом Зеленский ввел санкции против 28 граждан разных стран, которые помогают россиянам удерживать режим оккупации земли и фактически спонсируют Россию.

"По каждой фамилии таких лиц ведем работу также с правоохранительными органами стран-партнеров. Все сообщники российских оккупантов так или иначе будут отвечать за содеянное против Украины и украинцев", - подчеркнул глава государства.

Согласно указу, в этом списке четыре гражданина Ирана, а остальные - России и Украины. В частности, среди лиц с украинскими паспортами:

"военкоры" Елена Бобкова, Ренат Шавло, Алексей Гавриш и Дмитрий Макеев;

экс-советница главаря "ЛНР" Юлия Величко;

"омбудсмен" в оккупированной Херсонской области Сергей Георгиев;

крымские предприниматели Владимир Вылегжанин и Владимир Котеляк;

владельцы казино Pin-Up Игорь и Марина Ильины.

В то же время портал War Sanctions отметил, что Алексей Гармаш является непосредственным участником информационной войны РФ против Украины. В июне 2024 года Офис Генерального прокурора Украины заочно сообщил ему о подозрении в коллаборационистской деятельности.

После полномасштабного вторжения РФ, Гармаш начал активное сотрудничество с пропагандистским ресурсом News Front. В своих репортажах и постах он систематически дискредитирует Силы обороны Украины, а также распространяет дезинформацию о ходе боевых действий и продвигает нарративы Кремля.

"Кроме этого, деятельность Гавриша включает материально-техническую поддержку оккупационных войск. Его авторский Telegram-канал является платформой для организации сборов средств на нужды российской армии. В частности, задокументировано проведение им сборов на приобретение автотранспорта для подразделений ВС РФ, действующих на Покровском направлении", - информирует портал.