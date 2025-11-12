ua en ru
Ср, 12 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский введет санкции против Миндича и Цукермана, - источники

Киев, Среда 12 ноября 2025 15:54
UA EN RU
Зеленский введет санкции против Миндича и Цукермана, - источники Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

Президент Украины Владимир Зеленский введет санкции против двух участников коррупционной схемы в сфере энергетики, которую разоблачило НАБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы украинского государства и собственные источники.

Что сказал Зеленский

Президент отметил, что вскоре будет решение Совета нацбезопасности Украины о санкциях по представлению Кабинета министров.

Он обратил внимание, что сейчас украинцам чрезвычайно сложно, поскольку все проходят через отключения света, российские удары и потери.

"Совершенно ненормально, что при этом в энергетике еще какие-то схемы. Я подпишу указ о применении санкций против двух людей, фигурирующих в деле НАБУ по "Энергоатому", - добавил Зеленский.

Информация от источников

Информированные собеседники РБК-Украина уточнили, что в СНБО поступило представление по санкциям против бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана.

Операция "Мидас"

Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, которая организовала нелегальную схему в сфере энергетики.

Участники организации вынуждали контрагентов "Энергоатома" платить за то, чтобы сохранить статус поставщика и избежать блокировки платежей.

Как рассказали РБК-Украина источники, куратором схемы был бизнесмен и бывший бизнес-партнер президента Владимира Зеленского Тимур Миндич.

Также в схеме фигурировали министр юстиции Герман Галущенко и другие чиновники.

Сегодня, 12 ноября, стало известно, что Галущенко и министра энергетики Светлану Гринчук отстранили от должностей. При этом Зеленский отметил, что их необходимо будет отправить в отставку.

Более детально о скандальной схеме - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский НАБУ Энергоатом Коррупция Тимур Миндич
Новости
Зеленский призвал к отставке Галущенко и Гринчук
Зеленский призвал к отставке Галущенко и Гринчук
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа