Зеленский введет санкции против Миндича и Цукермана, - источники
Президент Украины Владимир Зеленский введет санкции против двух участников коррупционной схемы в сфере энергетики, которую разоблачило НАБУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы украинского государства и собственные источники.
Что сказал Зеленский
Президент отметил, что вскоре будет решение Совета нацбезопасности Украины о санкциях по представлению Кабинета министров.
Он обратил внимание, что сейчас украинцам чрезвычайно сложно, поскольку все проходят через отключения света, российские удары и потери.
"Совершенно ненормально, что при этом в энергетике еще какие-то схемы. Я подпишу указ о применении санкций против двух людей, фигурирующих в деле НАБУ по "Энергоатому", - добавил Зеленский.
Информация от источников
Информированные собеседники РБК-Украина уточнили, что в СНБО поступило представление по санкциям против бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана.
Операция "Мидас"
Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, которая организовала нелегальную схему в сфере энергетики.
Участники организации вынуждали контрагентов "Энергоатома" платить за то, чтобы сохранить статус поставщика и избежать блокировки платежей.
Как рассказали РБК-Украина источники, куратором схемы был бизнесмен и бывший бизнес-партнер президента Владимира Зеленского Тимур Миндич.
Также в схеме фигурировали министр юстиции Герман Галущенко и другие чиновники.
Сегодня, 12 ноября, стало известно, что Галущенко и министра энергетики Светлану Гринчук отстранили от должностей. При этом Зеленский отметил, что их необходимо будет отправить в отставку.
