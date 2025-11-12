Зеленский введет санкции против Миндича и Цукермана, - источники

Президент Украины Владимир Зеленский введет санкции против двух участников коррупционной схемы в сфере энергетики, которую разоблачило НАБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы украинского государства и собственные источники.

Что сказал Зеленский

Президент отметил, что вскоре будет решение Совета нацбезопасности Украины о санкциях по представлению Кабинета министров.



Он обратил внимание, что сейчас украинцам чрезвычайно сложно, поскольку все проходят через отключения света, российские удары и потери.

"Совершенно ненормально, что при этом в энергетике еще какие-то схемы. Я подпишу указ о применении санкций против двух людей, фигурирующих в деле НАБУ по "Энергоатому", - добавил Зеленский.

Информация от источников

Информированные собеседники РБК-Украина уточнили, что в СНБО поступило представление по санкциям против бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана.