Зеленский призвал к отставке Галущенко и Гринчук

Президент Владимир Зеленский призвал к отставке министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук на фоне коррупционного скандала в энергетической сфере.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент заявил во время ежедневного обращения.

По словам главы государства, эти министры не могут оставаться на своих должностях, ведь вопрос доверия является ключевым. Зеленский подчеркнул, что если есть обвинения, на них необходимо отвечать.

"Решение об отстранении от должности - оперативное, наиболее быстрое. Я попросил премьер-министра Украины, чтобы были заявления об отставке от этих министров. Я прошу депутатов Верховной Рады поддержать эти заявления", - заявил президент.

Что предшествовало

В начале недели Национальное антикоррупционное бюро Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в государственной компании "Энергоатом".

По данным следствия, предприятие фактически находилось под контролем организованной группы, участники которой требовали от подрядчиков "откаты" в размере 10-15% от стоимости заключенных контрактов.

В НАБУ уточнили, что незаконно полученные средства отмывали через офис в центре Киева, который принадлежит семье бывшего народного депутата Андрея Деркача.

На фоне расследования президент Владимир Зеленский заявил, что очищение "Энергоатома" от коррупции является одной из ключевых задач государства.

11 ноября наблюдательный совет компании собрался на специальное заседание из-за скандала в сфере энергетики. После этого премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство приняло решение досрочно прекратить полномочия членов наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".