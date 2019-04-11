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Зеленський наполягає на проведенні дебатів на "Олімпійському" 19 квітня

Новини » Вибори 2019    11.04.2019 - 23:15
Зеленський наполягає на проведенні дебатів на "Олімпійському" 19 квітня
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Порошенко запропонував Зеленському дебати сьогодні в прямому ефірі

Президент Петро Порошенко запросив кандидата в президенти Володимира Зеленського на дебати на телеканалі "1+1" у прямому ефірі у четвер увечері, після того, як ведуча зазначила, що Зеленський не зможе бути присутнім особисто. Про це повідомляє РБК-Україна.

Через деякий час студія зв'язалася з Володимиром Зеленським, який по телефону заявив, що зараз знаходиться на шляху до Франції і несобирается брати участь у дебатах сьогодні.

Він заявив, що наполягає на проведенні дебатів з Петром Порошенком на НСК "Олімпійський" 19 квітня.

Кандидати посперечалися в прямому ефірі про те, де олжны проходити дебати, після чого Зеленський кинув трубку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський відмовився від дебатів на "Олімпійському" 14 квітня. У той же час в оточенні Порошенка підтвердили, що він візьме участь у дебатах на НСК "Олімпійський" 14 квітня о 14:14.

 

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