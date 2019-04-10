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Порошенко і Зеленський зустрінуться з Макроном 12 квітня

Новини » Політика    10.04.2019 - 19:54
Порошенко і Зеленський зустрінуться з Макроном 12 квітня
Фото: Петро Порошенко та Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Джерело Reuters підтвердило зустріч Макрона з Порошенком та Зеленським

Петро Порошенко і Володимир Зеленський у п'ятницю, 12 квітня, проведуть зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами джерела агентства, "Париж прагне підготуватися до того, що станеться після другого туру президентських виборів 21 квітня".

"Ці контакти дозволять нам спокійно підготувати наступні кроки у розвитку франко-українських відносин і спільної роботи із забезпечення безпеки на європейському континенті", - сказало джерело.

Зазначимо, ЗМІ повідомляють, що Макрон зустрінеться з Порошенко в 18:00, а перед цим він у той же день в 15:00 прийме Зеленського.

Нагадаємо, спікер виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв заявив, що Зеленський і Порошенко планують 12 квітня зустрітися в Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Медведєв озвучив позицію Порошенка з приводу бажання Зеленського провести міжнародну зустріч. За його словами, для Зеленського це було б корисним.

У другий тур президентських виборів в Україні пройшли Порошенко і Зеленський. За Володимира Зеленського віддали свої голоси 5 млн 714 тис. 304 осіб (30,24%), за Петра Порошенка - 3 млн 14 тис. 609 (15,95%), Юлію Тимошенко - 2 млн 532 тис. 452 (13,4%).

 

 

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