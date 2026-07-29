Зеленский впервые приехал в Польшу после лишения ордена

В среду, 29 июля, украинский президент Владимир Зеленский по дороге из США прибыл в Польшу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польский государственный телеканал TVP Info .

Прибытие украинского президента транслируется в прямом эфире.

Самолет Зеленского прибыл в польский Люблин. Глава государства проведет переговоры с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Это первый визит Зеленского в Польшу после обострения отношений между Киевом и Варшавой, которое возникло из-за решения присвоить одному из украинских военных подразделений имя героев УПА.

Напомним, в конце мая между Украиной и Польшей обострились дипломатические отношения после того, как Владимир Зеленский присвоил одному из спецподразделений ВСУ почетное наименование "Героев УПА".

Это решение вызвало резкую реакцию в Варшаве. Польская сторона считает Украинскую повстанческую армию ответственной за Волынскую трагедию 1943-1945 годов, которую признает геноцидом польского населения.