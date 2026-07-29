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Зеленский впервые приехал в Польшу после лишения ордена

16:31 29.07.2026 Ср
1 мин
Глава государства планирует встречу с польским премьером
aimg Валерий Ульяненко
Зеленский впервые приехал в Польшу после лишения ордена Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
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В среду, 29 июля, украинский президент Владимир Зеленский по дороге из США прибыл в Польшу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польский государственный телеканал TVP Info.

Прибытие украинского президента транслируется в прямом эфире.

Самолет Зеленского прибыл в польский Люблин. Глава государства проведет переговоры с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Это первый визит Зеленского в Польшу после обострения отношений между Киевом и Варшавой, которое возникло из-за решения присвоить одному из украинских военных подразделений имя героев УПА.

Напомним, в конце мая между Украиной и Польшей обострились дипломатические отношения после того, как Владимир Зеленский присвоил одному из спецподразделений ВСУ почетное наименование "Героев УПА".

Это решение вызвало резкую реакцию в Варшаве. Польская сторона считает Украинскую повстанческую армию ответственной за Волынскую трагедию 1943-1945 годов, которую признает геноцидом польского населения.

На фоне споров по поводу исторической памяти и роли УПА президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Позже от этой награды также отказались предыдущие президенты Украины.

Подробнее об этом читайте в материале РБК-Украина.

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