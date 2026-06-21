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Туск назвал стратегической ошибкой конфликт между Украиной и Польшей

19:15 21.06.2026 Вс
2 мин
Польский премьер убежден, что подобная ошибка хуже преступления
aimg Сергей Козачук
Туск назвал стратегической ошибкой конфликт между Украиной и Польшей Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)
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Втягивание польских и украинских политиков в междоусобный конфликт - это серьезная стратегическая ошибка, которая нанесет значительный ущерб.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его официальную страницу в X.

Последствия политических споров

Польский премьер высказал резкую критику в адрес тех, кто разжигает напряженность между соседними странами.

"Втягивание политиков Польши и Украины в конфликт - это стратегическая ошибка, которая нанесет ущерб обеим сторонам: с точки зрения бизнеса, геополитики и репутации. А в политике, как известно, ошибка хуже преступления", - подчеркнул глава польского правительства.

Он также добавил, что в настоящее время ведет активные переговоры с западными союзниками, чтобы урегулировать кризис и найти компромиссные решения.

"В переговорах с моими европейскими партнерами я стремлюсь минимизировать потери и снизить напряженность. Это нелегкая задача", - резюмировал Туск.

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Скандал вокруг наград и УПА

Напомним, в последнее время отношения между Киевом и Варшавой значительно обострились из-за исторических споров. Дипломатический кризис спровоцировало решение украинской стороны присвоить одному из подразделений ВСУ почетное имя героев УПА.

На этом фоне президент Польши Кароль Навроцкий пошел на беспрецедентный шаг и лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды страны - Ордена Белого Орла.

В ответ на действия Варшавы украинские высокопоставленные чиновники, в числе которых глава МИД Андрей Сибига и руководитель ОП Кирилл Буданов, официально отказались от своих польских наград.

Глава украинской дипломатии Андрей Сибига заявил, что Киев готов зеркально отвечать на унизительные шаги, и отметил, что Навроцкий стал разрушителем двусторонних отношений, который получает за свои действия "аплодисменты из Москвы".

Из-за неэффективности традиционных каналов коммуникации премьер-министр Польши Дональд Туск публично призвал лидеров обоих государств к прямым переговорам, чтобы эмоции не разрушили солидарность против РФ.

В то же время польская тенденция к возврату наград дошла и до самой Варшавы, где экс-депутат Сейма Петр Фоглер вернул свой крест за заслуги в знак протеста против политики Навроцкого в отношении Украины.

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