Туск назвал стратегической ошибкой конфликт между Украиной и Польшей

Втягивание польских и украинских политиков в междоусобный конфликт - это серьезная стратегическая ошибка, которая нанесет значительный ущерб.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его официальную страницу в X .

Последствия политических споров

Польский премьер высказал резкую критику в адрес тех, кто разжигает напряженность между соседними странами.

"Втягивание политиков Польши и Украины в конфликт - это стратегическая ошибка, которая нанесет ущерб обеим сторонам: с точки зрения бизнеса, геополитики и репутации. А в политике, как известно, ошибка хуже преступления", - подчеркнул глава польского правительства.

Он также добавил, что в настоящее время ведет активные переговоры с западными союзниками, чтобы урегулировать кризис и найти компромиссные решения.

"В переговорах с моими европейскими партнерами я стремлюсь минимизировать потери и снизить напряженность. Это нелегкая задача", - резюмировал Туск.

Скандал вокруг наград и УПА

Напомним, в последнее время отношения между Киевом и Варшавой значительно обострились из-за исторических споров. Дипломатический кризис спровоцировало решение украинской стороны присвоить одному из подразделений ВСУ почетное имя героев УПА.

На этом фоне президент Польши Кароль Навроцкий пошел на беспрецедентный шаг и лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды страны - Ордена Белого Орла.