Туск назвал стратегической ошибкой конфликт между Украиной и Польшей
Втягивание польских и украинских политиков в междоусобный конфликт - это серьезная стратегическая ошибка, которая нанесет значительный ущерб.
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его официальную страницу в X.
Последствия политических споров
Польский премьер высказал резкую критику в адрес тех, кто разжигает напряженность между соседними странами.
"Втягивание политиков Польши и Украины в конфликт - это стратегическая ошибка, которая нанесет ущерб обеим сторонам: с точки зрения бизнеса, геополитики и репутации. А в политике, как известно, ошибка хуже преступления", - подчеркнул глава польского правительства.
Он также добавил, что в настоящее время ведет активные переговоры с западными союзниками, чтобы урегулировать кризис и найти компромиссные решения.
"В переговорах с моими европейскими партнерами я стремлюсь минимизировать потери и снизить напряженность. Это нелегкая задача", - резюмировал Туск.
Скандал вокруг наград и УПА
Напомним, в последнее время отношения между Киевом и Варшавой значительно обострились из-за исторических споров. Дипломатический кризис спровоцировало решение украинской стороны присвоить одному из подразделений ВСУ почетное имя героев УПА.
На этом фоне президент Польши Кароль Навроцкий пошел на беспрецедентный шаг и лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды страны - Ордена Белого Орла.
В ответ на действия Варшавы украинские высокопоставленные чиновники, в числе которых глава МИД Андрей Сибига и руководитель ОП Кирилл Буданов, официально отказались от своих польских наград.
Глава украинской дипломатии Андрей Сибига заявил, что Киев готов зеркально отвечать на унизительные шаги, и отметил, что Навроцкий стал разрушителем двусторонних отношений, который получает за свои действия "аплодисменты из Москвы".
Из-за неэффективности традиционных каналов коммуникации премьер-министр Польши Дональд Туск публично призвал лидеров обоих государств к прямым переговорам, чтобы эмоции не разрушили солидарность против РФ.
В то же время польская тенденция к возврату наград дошла и до самой Варшавы, где экс-депутат Сейма Петр Фоглер вернул свой крест за заслуги в знак протеста против политики Навроцкого в отношении Украины.