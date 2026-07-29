Трамп совершил "резкий поворот" в сторону Украины, - FT

Новая встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа ознаменовала резкий поворот в позиции главы Белого дома по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Ближайшие советники украинского президента рассказали FT, что Зеленский всегда считал личное общение с Трампом самым эффективным способом убедить его. И эта встреча не стала исключением.

Именно после нее стало известно, что президент США впервые поручил специальному посланнику Стиву Виткоффу и своему зятю Джареду Кушнеру посетить Киев.

В столице Украины они продолжат прилагать усилия для скорейшего завершения войны, развязанной Россией.

Журналисты отмечают, что это решение является еще одним весомым свидетельством резкого розворота в отношениях между Киевом и Вашингтоном.

Анонимные источники рассказывают, что Зеленский в частных разговорах высоко оценивает прямые многомесячные контакты на уровне советников. По его мнению, именно они помогли изменить отношение Трампа к войну и перспективам Украины.

В ходе последних переговоров президент Украины стремился убедить американского коллегу в том, что поддержка Киева отвечает национальным интересам США.

В первую очередь Зеленский апеллировал к желанию Трампа ассоциироваться с успешными политическими решениями. Именно этот аргумент в последние месяцы оказался особенно убедительным.

Также выяснилось, что глава Белого дома начал более критично оценивать нежелание российского диктатора Владимир Путин идти на компромиссы и в то же время благосклоннее относиться к военным успехам Украины.

Несмотря на это, часть его поклонников из лагеря "Америка превыше всего" (America First) и дальше скептически относится к долгосрочной поддержке Киева.