Трамп совершил "резкий поворот" в сторону Украины, - FT
Новая встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа ознаменовала резкий поворот в позиции главы Белого дома по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Ближайшие советники украинского президента рассказали FT, что Зеленский всегда считал личное общение с Трампом самым эффективным способом убедить его. И эта встреча не стала исключением.
Именно после нее стало известно, что президент США впервые поручил специальному посланнику Стиву Виткоффу и своему зятю Джареду Кушнеру посетить Киев.
В столице Украины они продолжат прилагать усилия для скорейшего завершения войны, развязанной Россией.
Журналисты отмечают, что это решение является еще одним весомым свидетельством резкого розворота в отношениях между Киевом и Вашингтоном.
Анонимные источники рассказывают, что Зеленский в частных разговорах высоко оценивает прямые многомесячные контакты на уровне советников. По его мнению, именно они помогли изменить отношение Трампа к войну и перспективам Украины.
В ходе последних переговоров президент Украины стремился убедить американского коллегу в том, что поддержка Киева отвечает национальным интересам США.
В первую очередь Зеленский апеллировал к желанию Трампа ассоциироваться с успешными политическими решениями. Именно этот аргумент в последние месяцы оказался особенно убедительным.
Также выяснилось, что глава Белого дома начал более критично оценивать нежелание российского диктатора Владимир Путин идти на компромиссы и в то же время благосклоннее относиться к военным успехам Украины.
Несмотря на это, часть его поклонников из лагеря "Америка превыше всего" (America First) и дальше скептически относится к долгосрочной поддержке Киева.
Кстати, ранее источник РБК-Украина рассказывал, когда именно Виткофф и Кушнер могут прибыть в Киев.
Также стало известно, почему любимая блогерша президента США Лора Лумер резко перешла на сторону Украины.
Что интересно, Зеленский уже признался Лумеру, когда произошел переломный момент в его отношениях с Трампом.